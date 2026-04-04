„Prokletí“ dálnice D11: tři nehody za 24 hodin a do toho bourání mostu

Naposledy D11 uzavřela nehoda u Jaroměře na Náchodsku v sobotu večer. Srazila se dvě osobní auta, Zranili se dva lidé. Uzávěra byla ve směru na Polsko.
|
Policie odkláněla dopravu z dálnice před Jaroměří na sjezdu na Semonice na 108. kilometru. Dva lidé utrpěli zranění, nejsou vážná. Nehoda se stala na 112. kilometru okolo 18:30, sdělila policejní mluvčí Karolína Macháčková. Provoz byl obnoven okolo 21:30. Směru na Prahu se omezení nedotklo.
„Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková. Příčinou nehody bylo podle policie nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly
|
Už v pátek přitom policie řešila na D11 dvě další nehody.
Na 15. kilometru ve směru na Hradec Králové havarovalo osobní auto, při nehodě se zranila řidička a dítě. Pro dítě letěl vrtulník, dálnice byla kvůli zásahu na zhruba tři hodiny omezená.
|
Další nehoda dvou osobních vozidel uzavřela vpodvečer směr na Prahu u Chlumce nad Cidlinou. Dva lidé utrpěli zranění, nebyli v ohrožení života. Příčinou byla podle policie pravděpodobně nepřiměřená rychlost a smyk. Provoz byl obnoven v pátek po 22. hodině.
Komplikace na D11 navíc způsobuje i plánované bourání mostu u Jiren. Dálnice byla v sobotu večer v obou směrech uzavřena, demolice má proběhnout mezi 20:30 a 21:00.
Provoz se má obnovit v neděli ráno v omezeném režimu a plně by se měl vrátit kolem 22:00. Řidiči musí využít objízdné trasy a s omezeními počítat po celý víkend.