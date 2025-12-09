DOKUMENT: Projev prezidenta Petra Pavla při jmenování Andreje Babiše premiérem

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážení hosté, dámy a pánové.
Dnešním dnem a tímto aktem naplňujeme vůli voličů v parlamentních volbách, kdy vítěz nejsilnější strany je jmenován předsedou vlády České republiky. Já bych znovu chtěl ocenit, že jste dodržel dohodu, kterou jsme spolu měli, pokud jde o veřejné oznámení způsobu vyšetření střetu zájmů, které jsem považoval za důležité pro to, aby nevznikly pochybnosti o tom, jakým způsobem bude střet zájmů po vaším jmenováním premiérem řešen. Já věřím tomu, že v těch nadcházejících třiceti dnech, které ukládá zákon, dotáhnete tuto věc do zdárného konce.
|
Pavel jmenoval Babiše premiérem. Šéf ANO chce z Česka udělat nejlepší místo na Zemi
Zároveň bych chtěl zdůraznit, že Česká republika se nachází v bezpečnostním a ekonomickém kontextu, který není jednoduchý. Budeme muset řešit řadu problémů, které nebudou příjemné veřejnosti a budou vyžadovat nejenom vizi, ale také odvahu a budou vyžadovat nezpochybnění našich vazeb jak k Evropské unii, tak k NATO a naopak konstruktivní přístup jako země, která si je nejenom vědoma společných hodnot a společného zájmu, ale také má nápady, myšlenky, jak některé problémy konstruktivně řešit, a hledá k tomu spojence uvnitř NATO i uvnitř Evropské unie.
Zároveň bych chtěl poukázat na to, že máme řadu výzev i v oblasti celospolečenské soudržnosti, protože nejenom řada jednotlivců, sociálně ohrožených území, ale celé kraje řeší problémy, které pocházejí především z minulosti dané strukturou průmyslu a do dneška se ty problémy nedařilo úplně úspěšně vyřešit a jako zemi nás budou brzdit, pokud na tyto lidi nebudeme myslet.
Já věřím tomu, že i v návrhu programového prohlášení tyto oblasti obsaženy jsou a budou potřebovat nejenom odvahu, ale i vizi. Z hovorů, které jsem měl s kandidáty na ministry, jsem nabyl dojmu, že mají konkrétní představu, jak tyto problémy řešit a k tomu budou samozřejmě potřebovat jasné a silné vedení. Já bych vám do tohoto období chtěl popřát hodně sil, odvahy a vize, vyjádřit vůli vás podpořit a celou vládu ve všem, co bude ku prospěchu této země. Takže ještě jednou hodně úspěchů a hodně sil.