Prezident Pavel přednese projev ke státnímu svátku před předáním vyznamenání

Autor:
Sledujeme online   17:00
Prezident Petr Pavel pronese před předáváním státních vyznamenání ve Vladislavském sále na Pražském hradě projev ke státnímu svátku 28. října. Letos ocení 48 osobností. Už během dne také jmenoval nové generály. Půjde o jeho třetí vystoupení při této příležitosti – jeho mandát se totiž letos na podzim přehoupl do druhé poloviny.

Prezident republiky Petr Pavel při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu na Pražském hradě jmenoval generály Armády ČR. (28. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Po volbách do Poslanecké sněmovny nyní prezident naplňuje jednu ze svých klíčových pravomocí: jmenovat po volbách premiéra a novou vládu.

V pátek pověřil vítěze voleb, předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, jednáním o sestavení vlády. Končící kabinet premiéra Petra Fialy z ODS podá demisi po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, která se uskuteční 3. a 5. listopadu. Teprve poté může prezident jmenovat nového premiéra i vládu.

Loni 28. října mluvil Pavel o tom, že Česká republika na rozdíl od mnoha jiných částí světa prožívá nejdelší období svobody, bezpečí, klidu a ekonomické prosperity.

Prezident republiky Petr Pavel při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu na Pražském hradě jmenoval generály Armády ČR. (28. října 2025)
Prezident republiky Petr Pavel při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu na Pražském hradě jmenoval generály Armády ČR. Na snímku Tomáš Hůlka. (28. října 2025)
Prezident Petr Pavel položil věnec k soše T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. (28. října 2025)
Prezident Petr Pavel položil věnec k soše T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. (28. října 2025)
46 fotografií

„Vznik samostatného státu vnímáme jako šťastnou událost. Musíme si připomínat, jak křehká demokracie je,“ uvedl tehdy prezident.

Zároveň varoval před těmi, kdo „staví vzdušné zámky a vytvářejí umělá bitevní pole“. „Potřebujeme reformu důchodů, skutečné reformy ve zdravotnictví, v justici, ve školství, v ochraně životního prostředí, v digitalizaci, v daních i ve veřejné správě a uspořádání země,“ dodal Pavel ve svém loňském projevu.

Vstoupit do diskuse

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Zemřel nejkrásnější chlapec na světě. Pro švédského herce byla přezdívka prokletím

Role krásného mladíka Tadzia ve filmovém zpracování Mannovy slavné novely Smrt v Benátkách změnila tehdy patnáctiletému Björnu Andrésenovi život. Rychlá sláva a enormní zájem veřejnosti se na...

Prezident Pavel přednese projev ke státnímu svátku před předáním vyznamenání

Sledujeme online

Prezident Petr Pavel pronese před předáváním státních vyznamenání ve Vladislavském sále na Pražském hradě projev ke státnímu svátku 28. října. Letos ocení 48 osobností. Už během dne také jmenoval...

28. října 2025

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd na D10. Komplikace potrvají několik hodin

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leží na boku. Komplikace potrvají zřejmě několik hodin.

28. října 2025  16:55

Orbán prý plánuje protiukrajinský blok s Českem a Slovenskem. Babiš o tom neví

Maďarsko chce spojit síly s Českem a Slovenskem a vytvořit v Evropské unii alianci skeptickou vůči Ukrajině. Napsal to v úterý server Politico s odvoláním na poradce maďarského premiéra. Šéf maďarské...

28. října 2025  16:41

Nejhorší hurikán za poslední století. Melissa se chystá vpadnout na Jamajku

Jamajka se chystá na katastrofickou situaci. Severním Karibikem se řítí hurikán nejsilnější páté kategorie. Ostrov by měla Melissa zasáhnout ještě během úterý. Už teď si vyžádala sedm lidských...

28. října 2025  7:59,  aktualizováno  16:37

Oslavy státního svátku 28. října: pieta na Vítkově, prezident jmenoval generály

Sledujeme online

Česko si připomíná 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. V rámci oslav už prezident Petr Pavel a další přední zástupci státu položili při ceremoniálu na pražském Vítkově věnce k...

28. října 2025  7:27,  aktualizováno  16:07

Na skládce u Litvínova opět vypukl požár, zasahovalo u něj 16 jednotek hasičů

Na skládce Celio u Litvínova opět vypukl požár. Hořet začala štěpka. Na místě v jednu chvíli zasahovalo šestnáct jednotek hasičů. Požár už se jim podařilo lokalizovat, na místě proto zůstávají už jen...

28. října 2025  9:39,  aktualizováno  16:05

Po výbuchu plynové lahve vzplála chatka na Karlovarsku, muž skončil v nemocnici

Po výbuchu plynové lahve shořela v úterý odpoledne chatka v zahrádkářské kolonii v Ostrově na Karlovarsku. Jeden člověk utrpěl zranění, řekl mluvčí karlovarských krajských hasičů Patrik Žižka.

28. října 2025  15:56

Dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary stála. Na Sokolovsku ji uzavřela nehoda

Dálnici D6 na Sokolovsku uzavřela odpoledne ve směru na Karlovy Vary zhruba na dvě hodiny nehoda tří osobních aut. Nikdo se při ní nezranil.

28. října 2025  14:31,  aktualizováno  15:27

Ztracený surf překonal tisíce kilometrů, díky síle internetu se vrátil k majiteli

Australan Liam ztratil své surfové prkno ve vodách u Tasmánie. Po téměř roce a půl a po 2 400 kilometrech doplulo až na západní pobřeží Nového Zélandu, kde díky síle sociálních sítí svého majitele...

28. října 2025  15:26

Zbraň a štít. Čínská kontrola nad přístavy znepokojuje USA, hrozbou je i v Evropě

Premium

Čína masivně investuje do přístavů po celém světě a v řadě z nich patří k hlavním vlastníkům. USA se obávají, že přístavy využívá ke špionáži. Kontrola uzlů námořního obchodu Pekingu poskytuje silnou...

28. října 2025

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Švédsko chce snížit hranici trestní odpovědnost na 13 let. Kvůli gangům

Švédská vláda chystá ve věznicích oddělení pro delikventy už od 13 let věku. Chce tak dál přitvrdit boj s kriminalitou gangů mladistvých. Věznice pro mladistvé mají být dokončeny do 1. července...

28. října 2025  14:51

Rekordní říjnový sníh. Aspoň čtvrt metru je na Šumavě, Jeseníkách i Krkonoších

Hřebeny českých hor dostaly v posledních hodinách pořádnou peřinu. Aspoň dvacet centimetrů hlásí Šumava, Krkonoše i Jeseníky. Sníh podle meteorologů přechodně napadl i trochu níže v horách. Do konce...

28. října 2025  11:29,  aktualizováno  14:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.