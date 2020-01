Vzdušné zámky a růžové brýle. Opoziční politici hodnotí Babišův projev

Vláda chce v budoucnu investovat podobně jako dosud hlavně do lidí, řekl v projevu Babiš. Za klíčový označil nový stavební zákon, vyzdvihl budoucí přínosy digitalizace i důležitost práce na kybernetické bezpečnosti. Česko podle premiéra prožívá jedno z nejúspěšnějších a nejšťastnějších období své novodobé historie a sebevědomě se prezentuje i v zahraničních vztazích.



„Při pohledu na novoroční projev premiéra jsem měl na chvíli pocit návratu do osmdesátých let. Formou i obsahem,“ napsal Petr Fiala na svůj Twitter. „Nejlepší plány, plnění na stovky procent a všichni se mají dobře díky vládě a premiérovi. Jen to ještě všichni nechápou,“ dodal předseda ODS.



Petr Fiala (Twitter) @P_Fiala Při pohledu na novoroční projev premiéra jsem měl na chvíli pocit návratu do osmdesátých let. Formou i obsahem. Nejlepší plány, plnění na stovky procent a všichni se mají dobře díky vládě a premiérovi. Jen to ještě všichni nechápou;-). 4 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Ironickou poznámku k premiérově projevu na Twitteru utrousil i exministr zemědělství Marián Jurečka. „Je to jasný, budeme se mít ještě lip než ve skutečnosti budeme,“ napsal současný poslanec za KDU-ČSL.

„Stojí za to připomenout slova prezidenta o vlastním informovaném názoru. V kontextu těchto slov poselství Andreje Babiše získá úplně jiné kontury. Žijeme skutečně ve šťastné době a na skvělém místě, ale je všechno tak, jak to líčí premiér? Doporučoval bych ty růžové brýle sundat,“ okomentoval předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Marek Výborný (Twitter) @MarekVyborny Stojí za to připomenout slova prezidenta o vlastním informovaném názoru. V kontextu těchto slov poselství @AndrejBabis získá úplně jiné kontury. Žijeme skutečně ve šťastné době a na skvělém místě, ale je všechno tak, jak to líčí premiér? Doporučoval bych ty růžové brýle sundat! 1 člověk to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Představu, kterou Babiš v projevu zmínil, že by jako Harry Potter proměnil kouzelnou hůlkou ve skutečnost vládní investiční plán a Česko by se okamžitě stalo druhým Švýcarskem, komentuje na twitteru předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „To se mu ale těžko splní. Jeho by Moudrý klobouk bez mrknutí oka poslal do Zmijozelu,“ uvedl k Babišově vizi s odkazem na sérii knih o kouzelnickém učni.

Vít Rakušan (Twitter) @Vit_Rakusan Premiér by si přál stát se Harrym Potterem a mávnutím hůlky udělat z České republiky Švýcarsko. To se mu ale těžko splní. Jeho by Moudrý klobouk bez mrknutí oka poslal do Zmijozelu. 8 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Z projevu komunistického předrevolučního premiéra Lubomíra Štrougala parodicky citovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Průmyslová výroba letos překročí loňskou úroveň přibližně o sedm procent, což znamená, že její přírůstek bude zhruba o jedno procento vyšší, než stanovil plán. Výsledků dosahujeme i ve stavebnictví. Plán bytové výstavby na letošní rok - 102.000 bytů - bude překročen,“ napsala na twitteru.