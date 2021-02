Učí Čechy česky. Nesoudíme za chyby ani projev, říkají autorky Červené propisky

Co kdybych vám řekla „mějte hezký den“?

Karla: Osobně mě tato věta v poslední době tahá za uši. Je to z angličtiny – Have a nice day. Češi to přejali naprosto doslovně, což zní dosti kostrbatě, ale asi ne všem, protože to slýchám denně.

Ptala jsem se, protože mně tahle věta dost vadí, zejména když už ji běžně používají i televizní a rozhlasoví moderátoři.

Karla: V češtině přitom máme krásné spojení „mějte se hezky“, případně „přeji vám hezký zbytek dne“, které se hodí do e-mailové korespondence.

Sabina: Mě ani tolik nerozčiluje, ale je pravda, že v poslední době se objevuje skoro všude. Ať už jde o média, sociální sítě, nebo osobní komunikaci. Je to pravděpodobně jakýsi trend.