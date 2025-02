Nelze přistoupit na zákaz aut se spalovacím motorem, žádají lidé v petici

Žádají, aby parlament vyzval vládu postavit se proti zákazu aut se spalovacími motory.

„Jsme proti zákazu výroby, prodeje i provozu klasických aut na benzín a naftu, což již jednou bylo na úrovni EU schváleno. Občanům by se měla zachovat pracovní místa související s výrobou i tento dostupný druh osobní dopravy,“ je uvedeno v petici, se kterou v úterý zamířil do Sněmovny jako zástupce petentů Libor Vondráček, šéf strany Svobodných.

Autoři petice připomínají, že EU v roce 2035 zakáže prodeje aut se spalovacími motory a že zákaz může způsobit nedostupnost aut i ohrožení průmyslu.

V roce 2026 je plánováno ještě jedno hlasování o konci spalovacích motorů. „Do té doby máme šanci dát najevo, že s tímto nesouhlasíme. Nesmíme tento čas promarnit a musíme nesmyslný zákaz zastavit, dokud je to možné!“ apeluje na stránkách k petici.

Vondráček řekl iDNES.cz, že Svobodní se ještě nerozhodli, zda půjdou do voleb s společně s hnutím SPD Tomia Okamury, sami, nebo zda on sám bude na kandidátce nové strany Motoristé sobě. To, že nabídku od nich dostal jen on sám, se mu ale příliš nezamlouvá.

„Ursula von der Leyenová podporovaná řadou evropských politiků chce pod vlajkou lživé a nesmyslné ideologie ožebračit občany Evropy a omezit jejich mobilitu. Chce zničit automobilový průmysl a z vlastnictví vozu udělat výsadu pro bohaté. Vlastnictví automobilu není jen výraz svobody a nezávislosti, ale pro někoho i životní nutností. Možnost, jak se dostat do školy, do zaměstnání či k lékaři. Možnost, jak pečovat o děti a o staré rodiče. Možnost, jak si dovézt domů potraviny. Možnost žít jako doposud,“ napsala do tiskové zprávy Vondráčkova strana.

Jednání o petici začíná ve Sněmovně v 16 hodin.