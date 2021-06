Je snaha napříč stranami pandemický stav ukončit, řekl ve Sněmovně Luzar

„Na základě petičního zákona 85/1990 Sb. my, níže podepsaní požadujeme okamžité zrušení pandemického zákona 94/2021 Sb. Jsme přesvědčeni, že zákon odporuje Listině základních práv a svobod a dává zcela nepřiměřené pravomoci do rukou jediného člověka, ministra zdravotnictví, a výrazně zvyšuje represe vůči občanům České republiky,“ píše se v petici, kterou podle nezařazeného poslance Lubomíra Volného podepsalo do úterý 23 867 lidí.



„Věřím, že se mohou najít hlasy, aby pro uspání veřejnosti byl zrušen stav pandemické pohotovosti,“ řekl při úterním jednání výboru Volný. Nevěří ale, že poslanci v tomto volebním období zruší pandemický zákon jako takový. Parlament ho přitom schválil jako časově omezený, s platností jen do 28. února 2022.



Prosadit jednání o zrušení pandemického stavu, o který se nyní opírají zbývající opatření proti šíření koronaviru. se opozici ve Sněmovně nepovedlo minulý týden v pátek. Chyběly jí k tomu tři hlasy. Pro bylo 71 ze 147 hlasů přítomných poslanců. Jednat o tom nechtěli poslanci ANO a ČSSD s výjimkou ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který jednání o stavu pandemické pohotovosti podporoval.



Pro návrh hlasovali poslanci ze všech opozičních stran. Z komunistů se nepřidali Pavel Kováčik a Jiří Dolejš, kteří se zdrželi hlasování, stejně jako Pirát Jakub Michálek. Právě jejich tři hlasy opozici chyběly, aby prosadila svou.

Ani zrušení pandemického zákona by nebránilo ministerstvu zdravotnictví vyhlásit některá protiepidemická opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví.