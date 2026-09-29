Prohráli jste volby na antibabišismu a pokračujete v tom, řekl Babiš

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„My naše sliby plníme, i ty poplatky, my s nimi přijdeme,“ řekl předseda vlády o slibu koalice ANO, SPD a Motoristů sobě zrušit televizní a rozhlasové poplatky.
„Vy jste ve vládě kradli,“ vyčítá Babiš ve Sněmovně opozici, která podle něj nedělá nic, jen se producíruje před kamerami.
„Tahle země není a nebude Babišistán,“ prohlásil před tím šéf opoziční ODS Martin Kupka v závěru svého vystoupení.
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Tahle země není a nebude Babišistán, řekl Kupka k hlasování o nedůvěře vládě
Každou neoprávněně vyplacenou korunu firmám Agrofertu bude podle Kupky stát po konci Babišovy vlády vymáhat zpět.
„Mám dost peněz a nepotřebuji krást,“ ohradil se proti tomu Babiš před poslanci.
„Výsledek se dá očekávat,“ řekl už před mimořádnou schůzí na tiskové konferenci ANO a poukázal na to, že opozice má jen 92 hlasů, což k povalení jeho vlády nestačí.