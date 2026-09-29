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Prohráli jste volby na antibabišismu a pokračujete v tom, řekl Babiš

Josef Kopecký
Přímý přenos   15:20aktualizováno  15:41
Mimořádnou schůzi Sněmovny před hlasováním o nedůvěře jeho vládě označil premiér a předseda ANO Andrej Babiš za jeden velký předvolební mítink. „Prohráli jste volby na antibabišismu a pokračujete v tom,“ řekl Babiš. „Přestaňte tady lhát o mně,“ vyzval opozici. „Střet zájmů jsem vyřešil,“ zopakoval Babiš, který převedl Agrofert do svěřenského fondu.

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„My naše sliby plníme, i ty poplatky, my s nimi přijdeme,“ řekl předseda vlády o slibu koalice ANO, SPD a Motoristů sobě zrušit televizní a rozhlasové poplatky.

Premiér Andrej Babiš hovoří na mimořádné schůzi Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě. Lidovec Marian Jurečka si před něj stoupl s plakátem, v němž lidovci Babišovi vyčítají návrh schodku rozpočtu na příští rok 386 miliard korun. (29. září 2026)
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš s šéfem Motoristů sobě, ministrem zahraničí Petrem Macinkou na mimořádné schůzi Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě. (29. září 2026)
Předseda opoziční ODS Martin Kupka hovoří na mimořádné schůzi Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě (29. září 2026)
Andrej Babiš (ANO), Petr Macinka (Motoristé), Jaromír Zůna (SPD), Aleš Juchelka (ANO) a Martin Kupka (ODS) během jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry Andreji Babišovi. (29. září 2026)
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„Vy jste ve vládě kradli,“ vyčítá Babiš ve Sněmovně opozici, která podle něj nedělá nic, jen se producíruje před kamerami.

„Tahle země není a nebude Babišistán,“ prohlásil před tím šéf opoziční ODS Martin Kupka v závěru svého vystoupení.

Tahle země není a nebude Babišistán, řekl Kupka k hlasování o nedůvěře vládě

Každou neoprávněně vyplacenou korunu firmám Agrofertu bude podle Kupky stát po konci Babišovy vlády vymáhat zpět.

„Mám dost peněz a nepotřebuji krást,“ ohradil se proti tomu Babiš před poslanci.

„Výsledek se dá očekávat,“ řekl už před mimořádnou schůzí na tiskové konferenci ANO a poukázal na to, že opozice má jen 92 hlasů, což k povalení jeho vlády nestačí.

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