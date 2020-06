Komunisté budou při jednání s vládou trvat na vyšším zdanění části firem

„Naši občané dlouhodobě splácí vysoké dluhy privatizačních podvodníků a tunelářů. Je na čase, aby začali splácet oni!“ shodlo se vedení KSČM při jednání o tom, zda komunisté podpoří vyšší schodek letošního rozpočtu 500 miliard korun, jak navrhla vláda.

„Ti, kteří získali v privatizaci určité prostředky, by měli být schopni teď v krizi státu přispět,“ řekl Filip. Na otázku iDNES.cz, zda to znamená druhou sazbu daně z příjmu právnických osob, odvětil: „Ano.“



Komunisté na výši schodku 500 miliard korun příští týden v prvním čtení kývnou, ale zároveň mají představu, že se nejen jejich rozpočtové požadavky podaří zapracovat do rozpočtu v druhém a třetím čtení, které má podle nich být v druhém červencovém týdnu, ale že se zároveň bude jednat o způsobu konsolidace rozpočtu do sedmi let.

A právě to a jednání o úpravě podmínek tolerance menšinové vlády Andreje Babiše má být podle Filipa cesta, jak prosadit komunisty dlouhodobě prosazované progresivní zdanění firem.

„Je důležité, abychom Českou republiku nedostali do dluhové pasti,“ řekl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. „Nebyly-li by záruky, tak by to znamenalo, že bychom další navyšování dluhu nad těch 300 miliard korun nepodpořili,“ zdůraznil Kováčik. Znamená to, že Babiš má zatím hlasy komunistů jen pro první čtení novely zákona o státním rozpočtu.