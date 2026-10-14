Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Klempíř opět čelí kritice umělců. Nahněvaly je změny dotačních podmínek

Autor: ,
  12:45
Zasedání vlády. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). (12. října...

Zasedání vlády. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). (12. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř....
Ministr kultury Oto Klempíř přednesl projev na zahajovacím ceremoniálu...
Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...
Ministr kultury Oto Klempíř se zúčastnil slavnostního zahájení Frankfurtského...
15 fotografií
Několik profesních organizací v kultuře se obává změny podmínek dotačního řízení ministerstva kultury. Nová ustanovení v nich vyvolávají obavy o svobodu tvorby. Ministr kultury Oto Klempíř odmítl, že cílem úprav je cenzura nebo omezování svobody umělecké tvorby.

Asociacím vadí také očekávané personální změny v dotačních komisích ministerstva kultury. Klempíře za údajné zavádění cenzury kritizovali také Piráti.

Na změnu dotačních podmínek upozornily Česká pobočka Mezinárodního divadelního ústavu (ITI), Asociace nezávislých divadel, organizace Nová síť, Vize tance, divadlo.pro, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Česká asociace festivalů a Asociace kulturních center.

Orchestry a pěvecké sbory se bouří nad škrty. Žádají Klempíře dokonce o víc

„Ministerstvo kultury odmítá tvrzení, že cílem úprav dotačních pravidel je cenzura nebo omezování svobody umělecké tvorby. Umělci mají plné právo vyjadřovat své politické názory, kritizovat vládu i vytvářet díla s politickým obsahem. Svoboda projevu ale neznamená automatický nárok na veřejnou dotaci,“ reagoval Klempíř.

Klempíře ve středu kritizovala také poslankyně Pirátů Andrea Hoffmannová. „Ministr Klempíř překopal dotace na kultuře a výsledkem je novodobá cenzura,“ uvedla. Pokud ministerstvo odmítá dotovat díla s takzvaným politickým obsahem, je to pro Hoffmannovou neakceptovatelný zásah do svobody tvorby.

„To, že se má na úřadě kádrovat a posuzovat, které dílo je příliš politické a kvůli tomu nedostane peníze, patří do minulého režimu, a ne do moderní demokratické společnosti,“ doplnila Hoffmannová.

Hanba, křičeli na Klempíře na festivalu ve Frankfurtu. Kritizovala i Denemarková

„Transparentnost nemůže být pouze politickým heslem Pirátů. Musí platit i při rozdělování veřejných peněz v kultuře,“ uvedl Klempíř, podle něhož ministerstvo nebude v dotačním řízení posuzovat politické názory žadatelů.

V podmínkách jednotlivých dotačních výzev, které ministerstvo vyhlásilo 12. října, stanovilo, že příjemce nesmí při čerpání dotace ve svém projektu dopustit některých věcí. Patří mezi ně hanobení menšin, projekty nesmějí sloužit k politické kampani. „Samotný politický nebo hodnotový obsah uměleckého díla nepředstavuje porušení této podmínky,“ stojí v textu ministerstva.

„Podporu kultury za poslušnost nechceme“

Zakotvovat zákaz diskriminace menšin v podmínkách dotace nemá podle prezidenta Kulturní a kreativní federace ČR Jakuba Bakule smysl, když ustanovení obsahuje ústavní Listina základních lidských práv a svobod a všichni s ním souhlasí. Svoboda tvorby tkví v uměleckém pojetí, nadsázce, nadhledu.

Profesní organizace ministerstvo vyzvaly, aby sporné pasáže z dotačních podmínek vypustilo. Podle nich nemá být podpora kultury odměnou za poslušnost. Nová pravidla ministerstva by dnes neumožňovala například vznik Osudů dobrého vojáka Švejka Jaroslava Haška nebo Kupce benátského Williama Shakespeara, upozornily asociace.

Rozpočet je maximum možného, reagoval Klempíř na demonstraci za kulturu

„V Česku máme zákony, které vymezují hranice svobody projevu, i orgány, které rozhodují o jejich porušení. Úlohou ministerstva kultury není určovat správný výklad uměleckých děl, ale chránit svobodu tvorby a vytvářet podmínky pro její rozvoj a dostupnost,“ napsaly asociace na Facebooku.

Bakule upozornil na změnu ustanovení, podle níž na kulturních akcích nemají vystupovat politici s výjimkou zástupců ministerstva. Týkalo by se to i zástupců krajů nebo měst, kteří danou akci finančně podpořili, často výrazněji než ministerstvo.

Vláda schválila novou kulturní politiku. Ministr Klempíř má Babišovu podporu

U dotací v kultuře se kvůli údajnému střetu zájmů očekává změna složení jednotlivých odborných komisí ministerstva. Bakule upozornil na nedostatek zcela nezávislých odborníků v Česku. „Komise bývají pětičlenné, když někdo je ve střetu zájmu, tak odejde z místnosti, vyloučí se, hlasují čtyři,“ poznamenal. Nová pravidla ministerstva mohou přinést nekompetentnost, varoval Bakule. Problém podle něho souvisí s netransparentně projednaným a vládou schváleným zněním Státní kulturní politiky na léta 2026 až 2029.

Vstoupit do diskuse (29 příspěvků)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Zloděj se přepočítal. Policistům chtěl uplavat, vrhli se za ním do studené řeky

Zloděj chtěl policistům uplavat v řece, nezastavil ho ani varovný výstřel

Akční záběry z nočního dopadení zloděje zveřejnili chrudimští policisté. Muž, který měl na kontě dvě odcizená auta a několik vykradených prodejen včetně restaurace, se před nimi pokusil uplavat v...

14. října 2026  13:35

Ukrajinci zasáhli datové centrum Sberbank s nejvýkonnějším ruským superpočítačem

ilustrační snímek

Ukrajinské drony zasáhly největší ruské datové centrum ve městě Balakovo v Saratovské oblasti, které vlastní banka a technologická společnost Sberbank. Uživatelé výpadky služeb, píše portál Meduza....

14. října 2026  9:51,  aktualizováno  13:35

Pozemní antény Starlinku u Sofie byly terčem žhářů, řekl bulharský premiér

Bulharský premiér Rumen Radev hovoří k médiím po incidentu v bulharské...

Pozemní antény americké satelitní internetové služby Starlink byly u Sofie terčem žhářů, řekl v bulharském parlamentu premiér Rumen Radev. Opozice incident označuje jako sabotáž, kterou spojuje s...

14. října 2026  12:50,  aktualizováno  13:33

Pavlova dovolená: víme, kolik zaplatí za přelety v tryskáčích jeho ochranka

Premium
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

S prezidentem Petrem Pavlem odletěla na dovolenou do Maroka i jeho ochranka. A zatímco hlava státu i kancelář prezidenta už třináctý den mlčí o tom, kolik prezident zaplatil za přelety mezi Českem a...

14. října 2026  13:32

Jihlava čeká na rozhodnutí. ANO chce pokračovat s ODS, lidovci se kloní ke změně

Radost ve volebním štábu ODS a Týmu pro Jihlavu. Koalice zvítězila s obrovským...

Komunální volby v Jihlavě suverénně vyhrál Tým pro Jihlavu (sdružující ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Občanští demokraté dosud v krajském městě společně s lidovci vládli s hnutím ANO. Teď se rozhoduje, zda...

14. října 2026  13:19

Koalice přehlasuje Pavla. Spor o jeho pravomoci i úředníky posoudí Ústavní soud

Přímý přenos
Ministr zahraničí Petr Macinka a ministryně financí Alena Schillerová na...

Po vetu od prezidenta Petra Pavla poslanci znovu rozhodují o novém zákonu o státních zaměstnancích i doprovodné novele, která odebírá hlavě státu jednu z jeho ústavních pravomocí bez změny Ústavy....

14. října 2026  5:15,  aktualizováno  13:18

Miliony z dávek utratili za drahé dovolené a nákupy. Policie podvod řešila rok

Policie odhalila podvodníky s dávkami pro ubytovatele Ukrajinců.

Pět tisíc stran ve dvanácti šanonech zaujímá spis, který se moravskoslezští policisté chystají předat státnímu zástupci s návrhem na obžalobu dvou mužů a dvou žen. Ti podvodně inkasovali bezmála tři...

14. října 2026  13:15

Chyby ve výsledcích voleb? Hnutí z Prahy 10 se obrátí na soud

Hnutí Jsme team bývalého senátora za Piráty Lukáše Wagenknechta jde do...

Uskupení Jsme Team kandidující v Praze 10 pod názvem Jsme Praha 10 podá ke správnímu soudu stížnost na výsledek sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích v městské části....

14. října 2026  13:14

Koalice Jedno Ústí bude vládnout bez dalších partnerů, primátorem bude Vohryzka

Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka. (10. října 2026)

Koalice Jedno Ústí, která vyhrála v Ústí nad Labem s náskokem volby, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka, který byl jako nezávislý...

14. října 2026  11:25,  aktualizováno  13:14

Na jihu Prahy vznikne obří projekt nájemního bydlení. Pojme až 16 tisíc lidí

V jihoměstské lokalitě Na Jelenách vznikne obří projekt nájemního bydlení

Mezi Chodovem, Opatovem vznikne v lokalitě Na Jelenách celkem pět a půl tisíce nájemních bytů. V současnosti se povoluje první a druhá etapa. První etapu by chtěl investor, společnosti RSJ a Na...

14. října 2026  13:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nelegální migrace do EU klesá. Bojujme ještě tvrději, píše von der Leyenová lídrům

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před nadcházejícím summitem v Bruselu napsala lídrům evropské sedmadvacítky dopis, v němž je vyzývá k důslednějšímu boji proti nelegální migraci. A...

14. října 2026  13:10

Zazpívá vám agent Mulder. V Praze bude koncertovat herec David Duchovny

Herec a hudebník David Duchovny

Herec David Duchovny, známý především jako agent Mulder z mysteriózního seriálu Akta X, je také aktivní muzikant. V jeho hudbě se mísí jemný, melodický rock s poetickými texty. Na koncertě v...

14. října 2026  13:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.