Oběť byla retardovaná. Potřeboval se vybít. Sexuálním násilníkům nahrávají předsudky

Co by se mělo zlepšit? Nutná je podle výzkumnic redefinice trestného činu znásilnění .

Součástí by mělo být zvýšení informovanosti obětí o jejích právech a pomoci. „Pro zvláště zranitelné oběti by se mělo zavést také povinné zastoupení,“ dodala Havelková.

Důležité je podle odbornic přistupovat k obnově řízení , kdy dojde k rozvinutí následků – například u dětí. Obnova řízení je nyní zcela výjimečná.

, kdy dojde k rozvinutí následků – například u dětí. Obnova řízení je nyní zcela výjimečná. Soudní znalci a soudci by se měli orientovat v posledních poznatcích vědy, které revidují znalosti nejen o ženském těle.

Narůst by mělo také povědomí o genderových nerovnostech a stereotypech a problematiky zneužití moci, zejména nad dětmi a mladistvými.