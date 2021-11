V Česku vzniknou centra pro oběti domácího násilí. I tak jich bude nedostatek

„První kontakt je vždy přes telefonní linky (736 739 467) či přímo. Pak můžeme objednat co nejdříve klientku na vstupní konzultaci na kontaktní místo (Podolská 242/25, Praha 4). Zde pak s klientkou probereme celou její situaci, vyhodnotíme rizikové faktory, které jí mohou hrozit. Na základě toho s ní pak sestavíme plán, kdy a jak je vhodné odejít bezpečně do našeho utajeného azylového domu a co je důležité i při pobytu dodržovat. Nikdy neděláme pořadníky pro přijetí, priorita je ohrožení dané ženy. S klientkou se pak sepíše i smlouva o poskytnutí sociální služby, je seznámena s pravidly a domácí řádem, které se pak svým podpisem zavazuje dodržovat,“ popsala Zdena Prokopová.