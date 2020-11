Ministr zdravotnictví Blatný navrhne prodloužení nouzového stavu o 30 dnů

Nouzový stav zatím Sněmovna schválila do 20. listopadu. Kdyby poslanci Blatnému vyšli vstříc znamenalo by to nouzový stav v České republice až do 20. prosince.

V Česku platí od 5. října, na třicet dnů ho vyhlásila vláda, na delší dobu to musí schválit poslanci. Vláda chtěla prodloužit nouzový stav ještě o měsíc, ale většina Sněmovny kývla na kratší dobu.



Na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví v pátek by měl být představen nový systém hodnocení pro uvolňování nebo zpřísňování opatření s názvem PES. Bude mít dvě úrovně. První formou tabulky určí míru omezení obecně, druhá rozpracuje opatření v jednotlivých oblastech.

Opatření budou rozdělena do pěti úrovní rizikového vývoje epidemie. Stav se bude hodnotit podle výskytu nových případů na 100 000 obyvatel za posledních 14 dní, výskytu nákazy mezi seniory, reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů v jejich celkovém počtu.

„Bez existence nouzového stavu se tato tabulka stává bezcennou,“ řekl poslancům ministr zdravotnictví. Bez nouzového stavu nelze podle něj například omezit shromažďování.

Už příští týden se vrátí do škol žáci prvních a druhých tříd základních škol a ministr zdravotnictví ve čtvrtek ve Sněmovně při interpelací řekl, že možné budou i konzultace žáků vyšších tříd s učiteli, tedy ve formátu „jeden na jednoho“.

Hyťhovou zajímalo, zda se lidé mají připravit na to, že nebudou letos moci jít třeba ani na vánoční trhy. Blatný jí opáčil, že když budou disciplinovaně dodržovat omezení proti šíření koronaviru vyhlášená vládou, mohou se již na konci listopadu dočkat toho, že se na stupnici nebezpečí posuneme na třetí stupeň, což lidem umožní již vcelku uspokojivou kvalitu života.

V opačném případě, tedy když budou lidé protikoronavirová opatření ignorovat, spadne znovu Česko do nejhoršího pátého stupně nebezpečí. A v takovém případě by podle jeho slov mohli na obchody i vánoční trhy zapomenout.