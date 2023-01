Senát rozhodne o prodloužení dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny o rok

Prodloužení dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny před Putinovou válkou o rok do konce března 2024 ve středu schvaluje Senát. Uprchlíci se budou muset do konce března zaregistrovat elektronickým formulářem a pak ještě do konce září osobně přijít pro vízový štítek o prodloužení dočasné ochrany. V opačném případě o dočasnou ochranu přijdou.