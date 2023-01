Uprchlíci před válkou budou muset prokazovat, zda mají zajištěné ubytování

Uprchlíci před Putinovou válkou, kteří budou chtít v Česku dál zůstat, pak budou mít dva měsíce na to, aby se do konce března stihli zaregistrovat. Kdo to nestihne, nárok na dočasnou ochranu ztratí.

Při online registraci si uprchlíci zarezervují termín na osobní setkání na pracovišti ministerstva vnitra. Registrací a rezervací termínu se jim dočasná ochrana prodlužuje do 30. září 2023.

Do neděle 22. ledna v Česku dočasnou ochranu získalo 480 804 uprchlíků, přičemž ministr vnitra Vít Rakušan již dříve odhadl, že fakticky jich v Česku je okolo 300 tisíc, protože někteří se vrátili na Ukrajinu či pokračovali v cestě dál.

Vnitro považuje dobu dvou měsíců, během níž se budou muset potenciálně až stovky tisíc uprchlíků zaregistrovat, za přiměřenou. „Ministerstvo vnitra již o prodloužení dočasné ochrany intenzivně informuje, hlavními komunikačními kanály jsou web ministerstva k Ukrajině, sociální sítě a facebooková stránka ‚Naši Ukrajinci‘, kde jsou zveřejněny veškeré informace, včetně videonávodu,“ uvedla Hana Malá z tiskového oddělení resortu.

Pravidelně jsou informovány i nevládní neziskové organizace, zaměstnavatelé a především samosprávy. „Na dotazy k procesu registrace odpovídá rovněž infolinka ministerstva vnitra,“ dodala Malá. Nemělo by se tak stát, že se k někomu z uprchlíků, kteří mají zájem v Česku zůstat, informace nedostane.

Po online registraci budou muset zájemci o prodloužení dočasné ochrany předložit platný cestovní doklad, případně jiný doklad, jímž prokáží svoji totožnost, doklad o ubytování a dokumenty dokazující, že jsou oprávněni zastupovat osobu mladší 18 let, pokud jednají jejím jménem.

Doklad o zajištěném ubytování nebudou muset předkládat ti, kdo jsou ubytováni v rámci státního systému nouzového ubytování, nebo kteří požádali o dočasnou ochranu až po 27. červnu 2022 a jejich místo hlášeného pobytu se nezměnilo.

Na možnost prodloužení dočasné ochrany uprchlíkům před válkou o rok, až do konce března 2024, kývly obě komory českého parlamentu a minulý týden to podpisem potvrdil i prezident Miloš Zeman.