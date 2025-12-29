Sláva prodlouženým víkendům! Jak si v roce 2026 vzít dovolenou a mít 61 dnů volna

Petra Škraňková
  6:00
Na prodloužené víkendy bude rok 2026 maximálně štědrý. Na pracovní dny blízko víkendu vycházejí oba květnové svátky, jeden červencový a dva podzimní. Jak si naplánovat 20 dnů dovolené a mít 56 dnů volna?

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Využít 20 nebo 25 dnů placené dovolené na maximum je oblíbené každoroční téma před příchodem nového roku. Rok 2026 bude na prodloužené víkendy mimořádně štědrý. S dobrým plánováním se dá relaxovat více než dvojnásobek dnů, pokud k dovolené zahrneme státní svátky a nejbližší víkendy.

  • 20 dnů dovolené = 47 dnů volna (bez 1. ledna a bez Vánoc)
  • 25 dnů dovolené = 61 dnů volna (všechny svátky bez 1. ledna)

První dovolená v lednu – 4 dny volna

Hned první čtyři dny volna si mohou zaměstnanci užít s jedním dnem dovolené na začátku ledna. Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu totiž připadá na čtvrtek 1. ledna 2026. S následným pátkem, kdy jsou ještě zavřené základní, střední a umělecké školy a děti mají vánoční prázdniny, to dělá čtyři dny volna.

Jak si naplánovat dovolenou 2026
Státní svátekVolnoPočet dnů dovolené
čtvrtek 1. lednaod čtvrtka 1. do neděle 4. 1.4 dny volna,
1 den dovolené
Velký pátek 3. dubna +
Velikonoční pondělí 6. dubna		od soboty 28. 3. do pondělí 6. 4. 10 dnů volna
4 dny dovolené
pátek 1. května + pátek 8. květnaod pátku 1. do neděle 10. 5. 10 dnů volna
4 dny dovolené
pondělí 6. červenceod soboty 4. do neděle 12. 7. 9 dnů volna
4 dny dovolené
pondělí 28. záříod soboty 26. 9. do neděle 4. 10. 9 dnů volna
4 dny dovolené
středa 28. říjnaod soboty 25. do středy 28. 10.
od středy 28. 10. do neděle 1. 11.		5 dnů volna
2 dny dovolené
úterý 17. listopaduod soboty 15. do úterý 17. 11.
od soboty 15. do neděle 22. 11.		4/9 dnů volna
2/4 dny dovolené
čtvrtek 24. prosince +
pátek 25. prosince		od středy 23. do neděle 27. 12.
od soboty 19. do neděle 27. 12.		5/9 dnů volna
1/3 dny dovolené

Velikonoční dovolená – 10 dnů volna

Velikonoce sice letos budou už na začátku dubna, ale dva státní svátky kolem jednoho víkendu jsou velkým lákadlem pro přidání další dovolené.

Dnem pracovního klidu je Velký pátek 3. dubna i Velikonoční pondělí 6. dubna. Školáci mají k tomu velikonoční prázdniny na Zelený čtvrtek 2. dubna. S čtyřmi dny dovolené můžete mít deset dnů volna, od soboty 28. března do pondělí 6. dubna.

Pokud byste chtěli trávit volno bez dětí nebo se vyhnout rodinám s rozjařenými potomky, pak vychází lépe varianta desetidenního volna od pátku 3. dubna do neděle 12. dubna, na které je zapotřebí také čtyř dnů dovolené.

Kdy jsou jarní prázdniny v roce 2026? Přehled podle okresů a týdnů

Květnové svátky – 10 dnů volna

Snad nejlepší zprávou je, že v roce 2026 vycházejí oba květnové svátky na pátek. Prodloužený tak bude jak víkend od pátku 1. do neděle 3. května, tak i ten následující od pátku 8. do neděle 10. května.

Se čtyřmi dny dovolené se dá opět užít 10 dnů volna, od pátku 1. května do neděle 10. května.

Do prázdnin je to jediná možnost, jak si přidat státní svátky k dovolené.

Červencový svátek – 9 dnů volna

Na začátku července jsou sice hned dva státní svátky za sebou, ale jen jeden připadne v roce 2026 na pracovní den. A to ten druhý, připomínka Jana Husa 6. července bude v pondělí.

Pokud si vezmete čtyři dny dovolené, můžete mít 9 dnů volna, od soboty 4. července do neděle 12. července.

Špatná zpráva pro rakouské skiareály. Němci musí na zimních dovolených šetřit

Tři dovolené na podzim – 23 dnů volna

Dobře vycházejí v roce 2026 i tři státní svátky na podzim. Hned ten první, Den české státnosti 28. září připadne na pondělí. Se čtyřmi dny dovolené se dá relaxovat opět 9 dnů, od soboty 26. září do neděle 4. října.

Říjnový svátek Den vzniku samostatného československého státu sám o sobě prodloužený víkend nevytvoří, 28. října bude totiž středa. Školáci a studenti však budou mít ve čtvrtek 29. a pátek 30. října podzimní prázdniny. Mnoho rodičů malých školáků si tak vezme dva dny dovolené, aby mohli mít pětidenní volno.

Kde najít oázy klidu. Objevte nejlepší wellness v Česku podle Amazing Places

Pro pracující bez dětí nebo toužící po klidu se nabízí pětidenní volno před státním svátkem, tedy od soboty 24. října do středy 28. října, a to za dva dny dovolené. Případně za čtyři dny dovolené 9 dnů volna.

Změna času 2026. Kdy začne letní čas a kdy skončí

Jediný kaz na kráse je fakt, že letní čas skončí už v neděli 25. října. Ručičky hodin se posouvají vždy poslední říjnovou neděli a v roce 2026 říjen skončí v sobotu 31., takže k takzvanému zimnímu času se vrátíme už o týden dřív.

Třetí podzimní svátek Den boje za svobodu a demokracii oslavíme 17. listopadu, což bude úterý. S čtyřmi dny dovolené se tak opět dá relaxovat 9 dnů, od soboty 15. do neděle 22. listopadu.

Vánoční prázdniny a dovolená

Oproti roku 2025, kdy vánoční prázdniny začaly dětem již v pátek 19. prosince odpoledne a skončily až v neděli 5. ledna, na což zaměstnanci potřebovali šest dnů dovolené (pokud zaměstnavatel vyhlásil Silvestra dnem pracovního volna, tak pět), rok 2026 bude k rodičům malých školáků přívětivější. Školy se zavřou až ve středu 23. prosince, ještě v úterý 22. se učí.

Expanze sólo turistů. Na dovolenou jezdí lidé častěji sami, cestovky i hotely reagují

Na sedmidenní volno od soboty 19. prosince do neděle 27. prosince tak spotřebujete tři dny dovolené.

Štědrý den připadne na čtvrtek 24. prosince a 1. svátek vánoční na pátek 25. prosince. Silvestr bude ve čtvrtek 31. prosince a státní svátek 1. ledna v pátek. Což nabídne první prodloužený víkend roku 2027.

Na dvoutýdenní volno od 19. prosince do 3. ledna 2027 je zapotřebí 7 dnů dovolené, respektive šest, pokud zaměstnavatel vyhlásí Silvestr 31. prosince dnem pracovního volna.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu. Použije i ostrou municí, oznámila

Stíhačka startující z čínské letadlové lodi Šan-tung nad vodami Tichého oceánu...

Vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu dnes oznámila Čína. Ostrov dlouhodobě považuje za svou vzbouřenou provincii. Podle Pekingu na cvičení v úterý naváže střelba ostrou municí. Tchaj-wan v reakci...

29. prosince 2025  6:28

V cestě k míru na Ukrajině nastal pokrok, oceňuje jednání Leyenová i další

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Na nedělním jednání prezidenta Spojených států Donalda Trumpa s hlavou Ukrajiny Volodymyrem Zelenským na Floridě nastal pokrok v mírovém jednání. Přinejmenším to na síti X napsala šéfka Evropské...

29. prosince 2025  6:23

Sláva prodlouženým víkendům! Jak si v roce 2026 vzít dovolenou a mít 61 dnů volna

Ilustrační snímek

Na prodloužené víkendy bude rok 2026 maximálně štědrý. Na pracovní dny blízko víkendu vycházejí oba květnové svátky, jeden červencový a dva podzimní. Jak si naplánovat 20 dnů dovolené a mít 56 dnů...

29. prosince 2025

Brno sjednotilo formuláře na obecní byty, od ledna bude možné žádat i online

ilustrační snímek

Co městská část Brna, to jiný formulář žádosti o obecní byt. Opakované vypisování totožných údajů ale žadatelům od ledna skončí. Navíc Brno umožní podávat žádost o byt, kterých vlastní přes 28 tisíc,...

29. prosince 2025  5:56

Párty může začít: Recepty na nápadité silvestrovské občerstvení

Ve spolupráci
Plněné chlebíčky s receptem od Dr.Oetker

Silvestr je tady co nevidět a s ním přichází i ta nejlepší část roku: nefalšovaná párty! Ať už chystáte bujaré veselí s přáteli, nebo klidné posezení v úzkém kruhu rodiny, jedno platí beze zbytku –...

29. prosince 2025

Trump označil schůzku se Zelenským za báječnou. Jsme blíž míru, věří

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Možná mírová dohoda se podle prezidenta Spojených států Donalda Trumpa výrazně přiblížila. Oznámil to po ostře sledované schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským ve floridském...

28. prosince 2025  17:31,  aktualizováno  29. 12.

Gambling, nebo investice? Hranice se v digitálním světě rychle rozplývají

ilustrační snímek

Mobilní aplikace dnes umožňují sázet na cokoli – na výsledek fotbalového zápasu, volby i vývoj ceny akcií v příštích hodinách. Odborníci se shodují, že rozdíl mezi investováním a hazardem nikdy nebyl...

29. prosince 2025

Dražší, ale čerstvé a s pocitem domova. V Británii probíhá tichá potravinová revoluce

Premium
Pohled na vánoční trh na Trafalgar Square v oblasti West End v Londýně. (2....

Od naší spolupracovnice v Británii Místo do dálav upřou oči do vedlejší ulice, blízké vesnice či nedalekého farmářského obchodu. To, co se za covidu stalo nutností, nejen přežilo, ale přerostlo ve výrazný trend: Británie jede na...

29. prosince 2025

Úspory u bezemisního bydlení jsou iluze. Byty mohou zdražit, vysvětluje Simandl

Premium
Ředitel Creditas Real Estate Boris Simandl (27. listopadu 2025)

Úsporu elektřiny vyváží náklady na údržbu a výměny technologií, na kterých bezemisní bydlení stojí, uvádí obchodní ředitel developerské firmy Creditas Real Estate Borek Simandl. Kvůli pomalému...

29. prosince 2025

Zdravotní komplikace? Co se stalo u Kilimandžára, kde zahynuli čeští zubaři

Premium
Tragédie u Kilimandžára. Při nehodě vrtulníku zemřeli manželé z Českých...

Extrémní výšlapy po horách byly jejich vášní. Společně zdolali zasněžené masivy rakouských i švýcarských Alp, prošli hornatý Nepál, Kanadu a za velkolepými výhledy z výšin vyrazili také na Nový...

29. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ukrajinci jsou skeptičtí. V brzký konec války věří jen sedmina, ukázal průzkum

Ukrajinská vlajka.

Zatímco vrcholní představitelé Ukrajiny, Ruska nebo Spojených států jednají a hovoří o pokrocích směrem k míru, zůstává většina ukrajinských obyvatel skeptická. V brzké době věří v zastavení bojů jen...

28. prosince 2025  22:50

V Sýrii protestovaly tisíce alavitů, žádají federalismus. Policie zabila dva lidi

V Sýrii vypukly protesty alavitů. (28. prosince 2025)

V několika syrských městech v neděli vyšly do ulic tisíce příslušníků alavitské menšiny poté, co při pátečním teroristickém útoku na alavitskou mešitu ve městě Homs zahynulo osm lidí. Protestující se...

28. prosince 2025  17:07,  aktualizováno  22:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.