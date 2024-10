Hrnce i erotika. „Šmejdi“ mají nové pasti na seniory, také na internetu

Paní Haně přišel reklamní e-mail, kde ji prodejce potřeb pro domácnost pozval na předváděcí akci. „Koupila jsem si tam masážní podhlavník za několik tisíc. Když jsem ho ale chtěla vrátit, řekli mi, že to nejde a že si ho musím nechat,“ popsala dvaasedmdesátiletá seniorka. Domnívala se, že je možné od smlouvy odstoupit, jak to na takových „předváděčkách“ bývá běžné. Prodejce jí to ale neumožnil. V čem je háček? „Neuvědomila jsem si, že se předváděčka koná na jejich prodejně. V tom případě prý nemám právo zboží vrátit,“ říká.

To, co radíme vždy, je obrátit se na policii, není jiná cesta, jak mít alespoň naději, že své finance někdy alespoň zčásti dostanete zpět, nebo jak se postavit k někdy až šikanózním vyděračským dopisům a mailům. Lenka Desatová předsedkyně Rady seniorů ČR