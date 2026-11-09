Na trhu se objevily třeba vozy Porsche Taycan omlazené o dva roky se zvýšenou cenou o půl milionu korun. Díky falešným COC listům se podařilo podvodníkům auta přihlásit jako nová.
Na nové podvody se stářím vozidel přišla společnost Cebia, která odhalila falšování COC listů. „Jednalo se o vozidla se zahraničním původem, u nichž je COC list důležitým dokladem k jejich registraci. Slouží jako jeden z možných dokladů technické způsobilosti vozidla, pokud nebyl vydán technický průkaz nebo jiný odpovídající doklad,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která prověřuje historii vozidel z celého světa.
Je spousta lidí, kteří tomu nerozumějí a důvěřují prodejcům. U automobilů, které přihlašují na základě COC listů a jde o nová či zánovní auta, se domnívají, že prodejce musí jednat fér.