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Nový druh podvodů může prodražit nákup auta. Prodejci podvádějí s „rodnými listy“

Václav Janouš
  10:00
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V Česku se šíří nový podvod s vozidly. Prodejci díky falešným COC listům, což jsou de facto rodné listy vozidel, omlazují auta o roky, a zvyšují tak jejich ceny o statisíce.

Na trhu se objevily třeba vozy Porsche Taycan omlazené o dva roky se zvýšenou cenou o půl milionu korun. Díky falešným COC listům se podařilo podvodníkům auta přihlásit jako nová.

Na nové podvody se stářím vozidel přišla společnost Cebia, která odhalila falšování COC listů. „Jednalo se o vozidla se zahraničním původem, u nichž je COC list důležitým dokladem k jejich registraci. Slouží jako jeden z možných dokladů technické způsobilosti vozidla, pokud nebyl vydán technický průkaz nebo jiný odpovídající doklad,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která prověřuje historii vozidel z celého světa.

Je spousta lidí, kteří tomu nerozumějí a důvěřují prodejcům. U automobilů, které přihlašují na základě COC listů a jde o nová či zánovní auta, se domnívají, že prodejce musí jednat fér.

úředník z odboru dopravy

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