Stát loni prodával sporťáky, iPhony nebo bitcoiny. Zájem lidí o aukce roste

Finanční úřad pro hlavní město Prahu od začátku července dražil zabavenou elektroniku značky Apple. Byť již před spuštěním se očekával enormní zájem, částky, za kterou se podařilo přístroje vydražit, překvapily i samotný úřad.

V jednom případě byl například dražen telefon iPhone PRO MAX s pamětí velikosti 256 GB. Vyvolávací cena byla 11 167 korun. Na dražbu byly dvě hodiny, už za čtyři minuty se ale jeho cena vyšplhala na 47 767 korun. Po dvou hodinách jej nakonec zájemce vydražil za 58 900 korun.

Nejednalo se však o jediný případ, kdy se cenovka dostala vysoce nad běžnou cenu. V další aukci pak někdo stejný typ telefonu se stejnou pamětí koupil za 48 900 korun, byť jej internetové obchody v dané době nabízely za zhruba 32 tisíc korun. Ve slevě i levněji.

Kontrolní akce s názvem Čeněk a Macek

Tehdy redakce iDNES.cz oslovila finanční úřad, zda jsou takto vysoké částky u aukcí běžné. Mluvčí Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Miroslava Bardonková tehdy potvrdila, že nikoliv.

Zboží zabavily úřady během kontrolní akce s krycím názvem Čeněk a Macek, které se uskutečnily 21. a 22. května. Celníci během dvou dnů zajistili elektronické zboží v hodnotě přes pět milionů korun. Podobnou akci s krycím názvem Rajče úřady provedly také na začátku roku 2024, kdy zabavily spotřební elektroniku a peníze celkem za 34 milionů korun.

Vnitro vydražilo luxusní vozy za miliony

Ministerstvo vnitra v průběhu září dražilo prostřednictvím Centra zajištěných aktiv (CENZA) deset luxusních aut a supersporty, které policie zabavila trestně stíhaným lidem. „Všechny vozy se podařilo prodat za celkovou částku 27,2 milionu korun, původní nabídková cena určená soudním znalcem přitom činila 19,5 milionu korun,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler.

Aukce se konala od 13. do 26. září. Vnitro v ní nabídlo například značky Ferrari, Maserati, Mercedes či Audi. Například Ferrari 488 Spider začínalo na částce přesahující 4,1 milionů korun.

Dalším sporťákem, který mohli lidé od státu koupit, bylo Ferrari GTC4Lusso F 151. Jeho cena v aukci začínala na zhruba 3,6 milionech korun. V neposlední řadě do aukce zamířilo také Maserati Levante Granlusso S M156. Jeho cena startovala na přibližně 1,1 milionu korun.

„Aukce luxusních vozidel se konala za velkého zájmu veřejnosti, což potvrdil i velký počet příhozů,“ zhodnotil ministr vnitra Vít Rakušan. Částku, za kterou se vozidla vydražila, využije stát k odškodnění poškozených z konkrétních kauz.

11. září 2024

Sběratelské mince za 35 600 korun

Mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Michaela Tesařová pro iDNES.cz uvedla, že v letošním roce do 9. prosince dosáhl úřad příjmů 1,61 miliardy korun.

„I letošní rok je tak z hlediska příjmů pro ÚZSVM velmi úspěšný. Významný podíl na této částce mají příjmy z prodejů nepotřebných státních nemovitostí ve výběrových řízeních s elektronickou aukcí,“ vysvětlila.

Současně uvedla, že tradičně úřad zaznamenal velký zájem o nemovitosti k bydlení a rekreační objekty. „Z movitých věcí se jedná o sběratelské a umělecké předměty, šperky či dopravní prostředky,“ doplnila Tesařová a zároveň poukázala na navyšování cen některých věcí.

„Nejvyšší procentuální navýšení ceny ÚZSVM zaznamenal u sbírky známek. Její minimální kupní cena byla stanovena na 800 korun, během aukce došlo k navýšení ceny na 35 tisíc korun. Nejvyšší počet příhozů v elektronické aukci letos zaznamenal prodej spoluvlastnického podílu na pozemku v katastrálním území Střela. Z počáteční ceny 8 tisíc korun po 256 příhozech konečná cena vyšplhala na 37 500 korun,“ přiblížila mluvčí úřadu.

Celkem 138 příhozů pak padlo v elektronické aukci sběratelských mincí, kde se nakonec cena vyšplhala na 35 600 korun.

| foto: ÚZSVM

Nejvyšší navýšení ceny v aukci majetku úřad zaznamenal u prodeje bitcoinů. „Například cena 4,70491065 jednotek virtuální měny bitcoin díky aukci vyšplhala z 6,3 milionu korun na 7 milionů. Rozdíl ceny v aukci tak činil 708 129 korun,“ jmenovala Tesařová.

Současně ještě uvedla, že nejvyšší navýšení kupní ceny u nemovitostí v letošním roce úřad dosáhl u domu v Ústí nad Orlicí. U něj podle ní došlo k navýšení minimální kupní ceny 625 000 korun o 3 035 000 korun na konečnou cenu 3 660 000 korun.

Oblíbené řopíky

Tesařová doplnila, že letos úřad veřejnosti nabízel například zámky Kunratice, který byl prodán za více než 126 milionů korun. Vedle toho se stát snažil prodat zámek Štiřín, Veleslavín či menší nemovitosti jako jsou domy, byty, chaty či pozemky.

V nabídce byl i areál rekreačního tábora Obora Lanškroun, kdy celkem šlo o 19 pozemků a cena přesáhla 6 milionů korun. „Mezi veřejností jsou velmi oblíbené takzvané řopíky, kterých ÚZSVM v letošním roce nabízel několik desítek a další do prodeje chystá,“ vysvětlila Tesařová.

| foto: ÚZSVM

Mezi další věci, které stát letos inzeroval, patřila například sběratelská pera, mince, sbírky známek, hodinky, obrazy či kabelky. V aukcích se však objevily i běžné věcí, jako je například vybavení domácnosti, elektrospotřebiče, knihy či například gramofonové desky. „Úřad prostřednictvím elektronických aukcí v letošním roce prodával i virtuální měny či zlaté slitky,“ doplnila Tesařová.

Ta zároveň uvedla, že v nadcházejícím roce bude instituce nabízet k prodeji například pražský Národní dům na Vinohradech, Dům U Hybernů nebo například zámek Bezdružice na Tachovsku.

Nejvýznamnější prodeje nemovitého majetku v roce 2024: Název Konečná cena 1 Areál zámku Kunratice 126 260 000 Kč 2 Pozemky a stavby v části rekreačního areálu Rabyně 72 243 900 Kč 3 Bývalý administrativní areál v Prostějově 23 000 000 Kč 4 Dům se šesti bytovými jednotkami v Havlíčkově Brodě 15 400 000 Kč 5 Budova s pozemkem v centru Kladna 10 866 000 Kč

„Zájem o majetek nabízený v elektronických aukcích neustále roste. Od roku 2018, kdy ÚZSVM spustil historicky první státní elektronický aukční systém pro prodej nepotřebného majetku, proběhlo již přes 36 tisíc aukcí. Stát v nich získal více než 4,3 miliardy korun,“ doplnila Tesařová.

„Letošní rok byl poněkud netradiční“

Zájem mezi lidmi je však nejen o hmotné věci, ale také o zvířata, kterým úředníci hledají nový domov. Ročně se tak podle Tesařové stane pro dvě stě zvířat, a to především díky spolupráci s útulky a záchrannými stanicemi po celé republice.

„Letošní rok byl ale poněkud netradiční, protože došlo k výraznému nárůstu jejich počtu. V období od ledna do listopadu roku 2024 ÚZSVM připadlo celkem 280 zvířat, která byla zejména odebrána kvůli týrání. Nejčastěji to byli psi a slepice, ale úřadu připadli i tři holubi, had, dvě kozy nebo například 37 kachen,“ uvedla Tesařová.

| foto: ÚZSVM

Úřad zvířata ve spolupráci s útulky nabízí většinou zdarma. K prodeji podle Tesařové přistupuje v případě, že existuje znalecký posudek.

„Letos jsme tak prostřednictvím elektronického aukčního systému prodávali třicetihlavé stádo skotu plemene Charolais. Minimální cena byla 444 150 korun a po 38 příhozech se konečná cena vyšplhala na 687 tisíc korun,“ dodala Tesařová.