Velká Británie, Kanada a Austrálie v nedělním společném prohlášení uvedly, že jejich vlády uznávají Palestinu jako stát.
Česko se podle Pavla k otázce Palestinců v Izraeli staví především z pohledu zajištění humanitární pomoci, tlaku na teroristické hnutí Hamás k návratu všech rukojmích i tlaku na Izrael, aby ukončil bojové operace.
|
Kanada, Austrálie a Velká Británie uznaly oficiálně Stát Palestinu
„O tom, jaké bude další uspořádání, je skutečně možné hovořit, až budou naplněny alespoň základní humanitární potřeby palestinského obyvatelstva, a to samozřejmě nějakou dobu bude trvat,“ řekl prezident Pavel.
V první řadě je podle něj potřeba ukončit bojové operace, což je podmíněno navrácením všech rukojmích.
|
Prázdná fráze, nebo cesta k příměří? Čeho dosáhne uznání Palestiny jako státu
„V okamžiku, kdy k tomu dojde, tak je nutné zahájit obnovu toho území a zahájit také obnovu něčeho, co může alespoň připomínat strukturu nějaké samosprávy,“ uvedl. Bude podle něj důležité, jak si sami Palestinci budou schopni nastavit správu. „Aby byl nějaký reprezentant, který zastupuje Palestince jako národ, a s ním je potom možné jednat o dalším uspořádání,“ dodal.
Prezident osloví Valné shromáždění ve středu
„Vím, že někteří izraelští představitelé upřednostňují před dvoustátním řešením mírovou koexistenci na jednom teritoriu, ale ta je za současných podmínek asi stejně vzdálená, jako případné dvoustátí,“ uvedl také Pavel.
„Každopádně ani jedna strana, a myslím tím ty extrémní pohledy, nemůže počítat s tím, že problém bude vyřešen odsunem, případně likvidací té druhé, to je řešení bez budoucnosti,“ řekl.
|
Britský premiér oznámí uznání Palestiny jako nezávislého státu. Navzdory Trumpovi
Válka na Blízkém východě bude jedním z témat Valného shromáždění OSN, na kterém Pavel vede českou delegaci. Český prezident osloví Valné shromáždění ve středu, v USA ho čekají i další oficiality a bilaterální schůzky. Ve středu také vystoupí na prestižní Harvardově univerzitě na téma Sdílená síla v rozděleném světě: nové pojetí transatlantického partnerství. Do Česka by se měl vrátit ve čtvrtek dopoledne.