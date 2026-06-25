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Proč má Česko málo vysokoškoláků oproti EU? Protože musejí pracovat, tvrdí Komise

Pavla Žáková
  5:30
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Daniel Beran, MAFRA

Česko pokulhává za evropským průměrem v počtu lidí, kteří mají vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání. Není to ale tím, že by byli hloupí, v některých oblastech naopak vyčnívají vysoko nad Evropu. Problém je spíš v tom, že mnoho lidí se studiem VŠ začne, ale nedokončí ho. Čím to je? Evropská komise vysvětlení našla. A není pro Česko zrovna lichotivé.

„Míra dosaženého terciárního vzdělání (36,0 %) se nachází hluboko pod průměrem EU (44,8 %), zejména kvůli vysoké míře předčasného ukončení studia,“ konstatuje ve své analýze hospodářské a sociální politiky všech členských zemích z 3. června 2026.

Více než třetina lidí vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v Česku nedokončí. „Mezi důvody vysoké míry předčasného ukončení terciárního vzdělávání patří nízká finanční podpora, vysoká míra zaměstnanosti studentů, nedostatečné kariérní poradenství a nesoulad mezi programem a očekáváními studentů,“ uvádí Evropská komise.

Terciální vzdělání v Česku a EU v posledních letech.

Česko patří na špici v počtu vysokoškoláků, kteří při studiu pracují. „Přibližně 70 % studentů během semestru pracuje, což je jeden z nejvyšších podílů v EU, přičemž dvě třetiny z nich pracují, aby pokryly životní náklady,“ zjistila Komise. A v roce 2023 Česko tento pomyslný žebříček dokonce vedlo, mělo 81 procent pracujících vysokoškoláků. Evropský průměr je přitom kolem 50 procent.

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Práce při studiu. Je to problém?

Na samotné práci při studiu není nic špatného, sbírání zkušeností z trhu práce se vysokoškolákům v budoucnu hodí. Problém však Komise vidí v tom, kolik studentů pracovat musí, aby vůbec mohlo studovat, a kolik pak studia nechá.

Neblahou situaci vysokoškoláků zhoršuje také nízká podpora státu a to, jak špatně se ve velkých městech shání pronájem. „Cenově dostupné bydlení zůstává pro vysokoškolské studenty velkou výzvou, neboť státní stipendia tvoří pouze 2 % jejich příjmů, zatímco v EU je to v průměru 12 %,“ uvádí zpráva s odkazem na průzkum Eurostudent.

Situaci částečně změnila novela zákona o vysokých školách, která od roku 2025 přikazuje vyplácet doktorandům mzdu (a případně i stipendium) v souhrnné výši nejméně 1,2 násobku minimální mzdy. Opatření se ale týká jen postgraduálního studia, pro studenty magisterského či bakalářského studia se nic nezměnilo.

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Problémy českého vysokého školství

Evropská komise upozorňuje i na další nešvary českého vzdělávacího systému, které mají vliv na hospodářskou situaci. Je to velký a stále se zvětšující rozdíl mezi žáky a studenty z různého socioekonomického prostředí, nízká šance dětí málo vzdělaných rodičů dostat se na vysokou, nebo malý počet žen v technických oborech.

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V dostupnosti vysokých škol by mohlo pomoci také to, kdyby střední školy nebyly tolik vyhraněné.

V podstatě jsou tu dva typy středních škol – se všeobecným vzděláním, z nichž se dá dobře dostat na vysokou (zejména gymnázia), a s výrazně odborným zaměřením. Možnost přestupu mezi oběma typy je nízká, takže výběrem střední školy v 15 letech si student v podstatě znemožní budoucí vysokoškolské studium. Podle zprávy Komise je to dříve než ve většině zemí EU.

Nepříznivý stav pak ještě posiluje nízká mezigenerační vzdělanostní mobilita: děti rodičů s nižším vzděláním mají nižší šanci na dosažení vyššího vzdělání. Tento efekt se zesiluje u sociálně slabších rodin.

Své závěry komise přetavuje do doporučení pro jednotlivé členské státy, které následně schvaluje Rada EU. Nejsou závazná, státům ale poskytují srovnání a vodítko pro tvorbu politik. Pro každou zemi jsou doporučení jiná.

Například Slovensko, která má podobný procentuální počet absolventů VŠ jako Česko, čelí zase jinému problému: mnoho studentů už po střední odchází studovat do zahraničí a země tak přichází o velkou část vzdělané pracovní síly.

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