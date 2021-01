Složité, že se ani senioři nepřihlásí, kritizuje registraci k očkování Bartoš

„Vláda opakovaně ukazuje, že celou tuto operaci nezvládá,“ reagoval na kolaps centrálního registru šéf lidovců Marian Jurečka.



„V úterý na úvod jednání sněmovny budeme chtít jako první bod projednat postup očkováni v České republice,“ uvedl předseda KDU-ČSL. Potvrdila to i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Vláda bohužel vymyslela tak složitý systém rezervace na očkování, že se do něj většina seniorů nedokáže ani přihlásit a přesto se ho podařilo pět minut po zapnutí shodit. To je tristní,“ komentoval pro iDNES.cz problémy systému registrace k očkování předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Kabinet přitom podle něj mohl vedle online rezervací využít i největší registr zdravotnických údajů NZIS, z kterého šlo získat seznam rizikových skupin a ty pozvat poštou na dobrovolné očkování. „U skupiny 80+ by to dávalo smysl. Hejtmani i primátor Hřib vládu v uplynulých dnech upozorňovali, že není systém ozkoušený a nemusí fungovat, bohužel marně,“ uvdel Bartoš.

Piráti také odmítají, aby rezervační systém posílal informace o uživatelích společnostem typu Google či Facebook, považují to za naprosto nevhodné a neprofesionální. Šlo podle nich místo toho využít nástroje státního eGovernmentu, třeba e-Identitu.



Jurečka: Měli půl roku, neudělali téměř nic

„Vakcíny jsou, ale dostatečně rychle se neočkuje, nejsou očkovací centra, premiér jede do Brna a pak se chlubí v mediích, že máme očkovací centrum, ale on a vláda pro to neudělal vůbec nic! Nefunguje registr, tempo 20 sms za minutu je naprosto tragické! Vláda měla půl roku času na přípravu celého procesu očkováni, ale neudělala prakticky nic pro to, aby nyní vše běželo maximálně hladce,“ sdělil iDNES.cz Jurečka.

„Tohle mi ráno poslal můj nástupce starosta Kolina. Registrační systém nefunguje, zpožďuje se, neposílá ověřovací kódy! Nenabízí ani například pro Kolín vyber místa v Kolíně, ale míst v Hradci Králové a Pardubicích,“ uvedl šéf STAN Vít Rakušan.

„Takhle to dopadá, když se věci šíjí horkou jehlou. Vláda měla s přípravou registračního systému začít už na konci léta, jak jsme ostatně žádali. Pak by byl dostatek času na otestování systému a jeho spuštění by nemusely provázet takové problémy, i já jsem svědkem nefunkčnosti systému v blízkém okolí“ sdělila iDNES.cz šéfka TOP 09 Pekarová Adamová.