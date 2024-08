Bartoš má od koalice měsíc času, aby vychytal problémy u stavebního řízení

Na přímý dotaz, zda už ODS dala Bartošovi najevo, že když měsíc srpen nedokáže využít na opravu podstatných chyb, začala by se pod ním kývat vládní židle, i když je předsedou koaliční strany, Benda iDNES.cz odvětil: „Kdybychom mu to náhodou dali najevo, tak to určitě nebudeme zveřejňovat, to asi všichni, tušíme. Uvědomujeme si, že rozjezd stavebního řízení je nesmírně zodpovědná věc, která má dalekosáhlé dopady. a kdyby to skutečně nefungovalo, tak to může být dopady na vládu jako na celek.“

Kriticky se vůči Bartošovi kvůli problémům stavebního řízení vymezili vládní lidovci.

Systém teď není funkční, o tom žádná, uvedl šéf lidoveckých poslanců Dufek

„Systém teď plně funkční není, o tom žádná. Pan ministr Bartoš se teď snaží to napravit, seč mu síly stačí. Ale primární odpovědnost nese, to je politická realita,“ uvedl šéf poslanců KDU-ČSL Aleš Dufek.

„Piráti dlouhodobě nedokáží pohnout s digitalizací ani s problémem nedostupného bydlení, které mají ve vládě na starosti. Jejich problémy bohužel dopadají na celou vládu. A to i přesto, že jiná ministerstva, například lidovecké ministerstvo práce a sociálních věcí, digitalizaci zvládají skvěle,“ říká místopředseda Sněmovny a KDU-ČSL Jan Bartošek.

Vládní pětikoalice se opírá o 108 poslanců, přičemž s vládou u některých klíčových věcí hlasuje i poslanec a bývalý moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, přičemž Piráti disponují ve Sněmovně čtyřmi hlasy. I bez nich by vláda Petra Fialy o většinu v dolní komoře parlamentu nepřišla.

„Zatím se pokoušíme jezdit po republice a zjišťovat, co kde funguje či nefunguje. Některé problémy tam skutečně jsou. A na vyhodnocení je trošku brzo, protože stavební úřady zahltilo to, že všichni do konce června už to podali všechny předchozí žádosti, takže se ale vlastně nic nového nerozhoduje, Ale říkali někteří starostové, že věci, které byly naprosto banálního charakteru a byli schopni vyřídit za tři dny před tím, najednou visí,“ řekl iDNES.cz Benda.

Dělat po měsíci - a navíc prázdninovém - vyhodnocení je podle něj brzo, ale na přelomu srpna a září by „alespoň základní mouchy“ měly být odstraněny.

A co také patří mezi „základní mouchy“?

Starosta Nového Boru na Českolipsku a předseda Sdružení obcí Libereckého kraje Jaromír Dvořák (za Starosty pro Liberecký kraj) se otevřeným dopisem obrátil na Bartoše. Obává se toho, že kvůli nefunkčnímu systému nebudou moci města a obce otevřít do září opravené školy, mateřské školky, dětská a mateřská centra, protože je nezkolaudují. Zajímá ho také, kdo ponese zodpovědnost za nedodržení termínů a lhůt nastavených novým zákonem.

Sněmovna by měla toto šílenství zastavit, říká exministryně Dostálová z ANO

„Pana ministra jsem na problémy upozorňovala neustále, mnohokrát i na půdě Poslanecké sněmovny. V pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že pokud to nebude k 1.7. fungovat rezignuje. Systém nefunguje a pan ministr dělá jakoby nic. Poslanecká sněmovna by měla rychle toto šílenství zastavit, jinak hrozí České republice velké ztráty a otrávení úředníci raději odejdou,“ uvedla pro iDNES.cz Bartošova předchůdkyně ve funkci ministryně pro místní rozvoj, nyní už europoslankyně za ANO Klára Dostálová.

„Ministr Bartoš situaci absolutně nezvládá. Můj názor na to je, že by měl převzít odpovědnost za svoje rozhodnutí,“ napsala také na Twitteru. Ministerstvo pod Bartošovým vedením podle ní vrší jeden problém za druhým - nezvládnuté veřejné zakázky, nezvládnutou digitalizaci.

„A teď spustil ten systém bez testovacího období Není žádná ostuda u takto velkého zákona a u takto velké změny spustit dlouhé testovací období, u kterého se vychytají i ty nejmenší detaily. Tohle je prostě jeden obrovský problém na který doplácí obyčejní lidé, stavebníci, úředníci stavebních úřadů,“ uvedla Dostálová.

„Na ten systém si budou stěžovat všichni pořád ještě za pět let, stejně jako si všichni stěžují na nějaké stávající systémy, když čekají, že přijde zase něco nového. Chci, aby se v systému lidé orientovali a měli jistotu, že se s danými dokumenty děje, co má. Chtěl bych, aby všechny tyto věci byly do konce srpna vyřešeny,“ řekl ministr Ivan Bartoš v rozhovoru pro Deník N.

„Mluvil jsem po telefonu s premiérem po výrocích opozice, že ten a ten ministr má skončit, což je téměř na denním pořádku,“ uvedl Bartoš. Premiér Fiala podle něj nekřičel. „Byl to normální korektní rozhovor. řekl v rozhovoru.

Zajímavé je, že sám zmínil termín do konce srpna, do kdy by měly být problémy nového stavebního řízení vyřešeny. Jak o tom mluvil i jeden z nejvlivnějších politiků nejsilnější vládní strany ODS Marek Benda. A termín se také shoduje s koncem prázdnin, které mají ve škole děti.

Jinými slovy, Bartošův osud závisí hodně na tom, zda se podaří zkolaudovat a a otevřít do září opravené školy a mateřské školky.