Češi nejvíc řeší korupci a stav veřejných financí. Kultura pro ně naléhavá není

Za nejpalčivější problémy považují lidé v Česku korupci, stav veřejných financí a zdravotnictví. Naopak nejméně naléhavá je pro ně situace v kultuře a v oblasti nabídky zboží a služeb. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z přelomu října a listopadu loňského roku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Lidé v průzkumu hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života.

Korupci označilo 57 procent respondentů za velmi naléhavou. Pak následuje stav veřejných financí s 55 procenty a na třetím místě skončilo s odstupem sedmi procentních bodů zdravotnictví.

Zhruba dvě pětiny respondentů považují za velmi závažnou energetickou oblast, politickou situaci v ČR, fungování hospodářství, přistěhovalectví a bezpečnostní situaci ČR.

S nákupy častěji pomáhá lidem AI. Využívá ji už třetina zákazníků, zjistil průzkum

Na opačné straně pomyslného žebříčku se umístila kultura. Tu považuje za důležitou sedm procent respondentů. Následovala nabídka zboží a služeb s devíti procenty. Třetí od konce je dopravní obslužnost s osmnácti procenty odpovědí velmi naléhavé.

Za pozornost podle CVVM stojí položky, kde je míra naléhavosti vyrovnaná. Tedy že zhruba třetina dotázaných považuje situaci za velmi naléhavou, třetina za docela naléhavou a třetina uvádí, že není vůbec naléhavá. Jsou to oblasti dodržovaní lidských práv, členství ČR v Evropské unii a nezaměstnanost.

Češi se home office nevzdají. Bez něj raději odejdou jinam, tvrdí průzkum

Do hodnocení míry naléhavosti zabývat se nezaměstnaností se podle autorů průzkumu promítá nezaměstnanost v jednotlivých regionech a ohrožení nezaměstnaností určitých profesí.

„Rozdílný názor na naléhavost členství v EU odpovídá určité polarizaci společnosti, která je patrná i na politické scéně, členství v EU bylo i jedním z témat nedávných voleb do sněmovny,“ uvedli.

Průzkum se konal loni od 24. října do 5. listopadu, zúčastnilo se ho 1061 respondentů starších 15 let.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

O ropě ve Venezuele rozhodneme my, dostali jsme 30 milionů barelů, řekl Trump

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...

O tom, kdo bude těžit ropu ve Venezuele, rozhodnou Spojené státy. Na začátku jednání se skupinou vysokých manažerů ropných firem to dnes večer SEČ řekl americký prezident Donald Trump. Podle něj...

9. ledna 2026  21:31,  aktualizováno  22:07

Brněnské ANO má po vyloučení rebelů nového šéfa, experta na léčebné konopí

Brněnskou organizaci hnutí ANO nově povede poslanec a expert na léčebné konopí...

O něco víc než měsíc zůstala brněnská organizace hnutí ANO bez šéfa. Po prosincovém vyloučení desítky rebelů se v pátek večer stal novým předsedou poslanec, krajský zastupitel a místostarosta Židenic...

9. ledna 2026  21:29

Technát Amerika. Trump svými sny o Grónsku či Kanadě kopíruje dávnou myšlenku

Donald Trump (17. prosince 2025)

Ve třicátých letech minulého století existovalo ve Spojených státech hnutí, jež prosazovalo myšlenku „velké Ameriky“. Ta by sahala od Kanady a Grónska až po Panamu a Venezuelu. Myšlenka, kterou...

9. ledna 2026  21:11

Smrt diktátorovi! Demonstrace v Íránu gradují, stát vypnul internet a viní USA

Demonstranté zapalují auta v ulicích Teheránu. (9. ledna 2026)

Íránská vláda v pátek odpojila internet i mezinárodní telefonní spojení. Státní televize prolomila mlčení k protestům občanů a duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v projevu obvinil z jejich...

9. ledna 2026  12:03,  aktualizováno  21:09

Češi nejvíc řeší korupci a stav veřejných financí. Kultura pro ně naléhavá není

ilustrační snímek

Za nejpalčivější problémy považují lidé v Česku korupci, stav veřejných financí a zdravotnictví. Naopak nejméně naléhavá je pro ně situace v kultuře a v oblasti nabídky zboží a služeb. Vyplývá to z...

9. ledna 2026  21:05

Foldyna neví, zda kvůli muniční iniciativě vysloví důvěru vládě. Majerová chce záruky

Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna uvedl, že bude mít problém vyslovit důvěru koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů. Napsal to na Facebooku. Důvodem je rozhodnutí koalice pokračovat v muniční iniciativě pro...

9. ledna 2026  13:18,  aktualizováno  20:48

Metnar reaguje na švýcarskou tragédii. Co se rozhodl nechat v klubech prověřit

Lubomír Metnar (ANO) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) zadal generálnímu řediteli hasičů prověření požární bezpečnosti v klubech a nočních podnicích v Česku. Kontroly začnou příští týden, jejich vyhodnocení bude v...

9. ledna 2026  20:07

Je to blázen, ať nás nechá na pokoji, nelíbí se Gróňanům Trumpovy plány s ostrovem

Kusy ledu se pohybují po moři u ostrova Qoornoq, nedaleko města Nuuk v Grónsku....

„My nejsme na prodej!“ Obyvatelé Grónska tak reagují na plány anexe ostrova od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyjadřují obavy, vzdor i nervozitu. V rozhovorech pro BBC mluví o koloniálním...

9. ledna 2026  19:41

Kdo byl Jiří Straka, co provedl, kolik za to dostal a proč je spojený se spartakiádou

Jiří Straka během tří měsíců zavraždil tři ženy a další dvě se zabít pokusil.

Jiří Straka je sériový vrah, který zavraždil tři ženy na jaře 1985 a byl za to odsouzen na 10 let. V době spáchání zločinů mu totiž bylo 15 a 16 let. Jaký dostal trest a kde je mu konec?

9. ledna 2026  19:31

Na vině je rozšiřování NATO. Útoky nejsou vyloženě genocidní, řekl Turek v Kyjevě

Ministr zahraničí Petr Macinka a Filip Turek (Motoristé sobě) při příjezdu na...

Poslední ruský útok na Kyjev je tragédií, i když ne genocidního charakteru, řekl čestný prezident Motoristů sobě a kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek během návštěvy ukrajinské...

9. ledna 2026  19:18

Turek podá žalobu na ochranu osobnosti. Chce, aby se mu Pavel omluvil

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti kvůli tomu, jak prezident Petr Pavel zdůvodnil, že ho nejmenuje ministrem životního prostředí. „Zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám...

9. ledna 2026  18:59

V Německu udeřila bouře Elli, školy se zavřely. Části Francie a Británie bez proudu

Silné sněžení v německém Hannoveru. (9. ledna 2026)

Sněhové bouře v Evropě několikátý den po sobě omezily vlakovou i leteckou dopravu. Do Německa dorazila sněhová bouře Elli, která si vynutila uzavření škol. Ve Velké Británii a ve Francii jsou...

9. ledna 2026  7:39,  aktualizováno  18:58

