Češi nejvíc řeší korupci a stav veřejných financí. Kultura pro ně naléhavá není

Lidé v průzkumu hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života.
Korupci označilo 57 procent respondentů za velmi naléhavou. Pak následuje stav veřejných financí s 55 procenty a na třetím místě skončilo s odstupem sedmi procentních bodů zdravotnictví.
Zhruba dvě pětiny respondentů považují za velmi závažnou energetickou oblast, politickou situaci v ČR, fungování hospodářství, přistěhovalectví a bezpečnostní situaci ČR.
|
S nákupy častěji pomáhá lidem AI. Využívá ji už třetina zákazníků, zjistil průzkum
Na opačné straně pomyslného žebříčku se umístila kultura. Tu považuje za důležitou sedm procent respondentů. Následovala nabídka zboží a služeb s devíti procenty. Třetí od konce je dopravní obslužnost s osmnácti procenty odpovědí velmi naléhavé.
Za pozornost podle CVVM stojí položky, kde je míra naléhavosti vyrovnaná. Tedy že zhruba třetina dotázaných považuje situaci za velmi naléhavou, třetina za docela naléhavou a třetina uvádí, že není vůbec naléhavá. Jsou to oblasti dodržovaní lidských práv, členství ČR v Evropské unii a nezaměstnanost.
|
Češi se home office nevzdají. Bez něj raději odejdou jinam, tvrdí průzkum
Do hodnocení míry naléhavosti zabývat se nezaměstnaností se podle autorů průzkumu promítá nezaměstnanost v jednotlivých regionech a ohrožení nezaměstnaností určitých profesí.
„Rozdílný názor na naléhavost členství v EU odpovídá určité polarizaci společnosti, která je patrná i na politické scéně, členství v EU bylo i jedním z témat nedávných voleb do sněmovny,“ uvedli.
Průzkum se konal loni od 24. října do 5. listopadu, zúčastnilo se ho 1061 respondentů starších 15 let.