Prezident hrozí, že pokud mu vláda účast na summitu NATO neumožní, obrátí se kompetenční žalobou na Ústavní soud. V pondělí, kdy měla vláda původně rozhodnout o složení delegace, se kvůli tomu Pavel chystá osobně na její jednání. Podle Zůny to však na postoji kabinetu nic nemění.
„Hlasoval bych v souladu s tím, co jsem řekl. Je to stávající pozice vlády, kterou jsme společně diskutovali, a všichni ji takto ctíme,“ vysvětlil ministr obrany.
V izolaci v armádním Centru biologické ochrany v Těchoníně je teď umístěn český voják, který se vrátil z mise v Kongu, kde se vyskytuje ebola. Jak je na tom?
Je naprosto v pořádku, nemá žádné příznaky. Sloužil jako pozorovatel mírových sil OSN v Kongu. V současné době máme tyto pozorovatele dva. Jeden je ve Středoafrické republice a druhý v Kongu. A tento voják sloužil také v Kongu, kde dohlížel na dodržování mírových smluv. Při návratu nahlásil, že se vrací z rizikové oblasti, a hlavní hygienik armády rozhodl, že po příletu půjde do karantény v Těchoníně, kde je od 22. května až do 11. června. Je tam skutečně jen na pozorování a žádné příznaky nemá.
Já vždy říkal, že Česko by měl na summitu zastupovat premiér, ministr obrany a ministr zahraničních věcí.