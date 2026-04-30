Kam vyrazit pro polibek pod rozkvetlou třešní? Letos nejlépe do kopců

Robert Oppelt
  12:55
Tradice jsou nemilosrdné. A ta prvomájových polibků velí každý rok vyhledat kvetoucí třešňové stromy. Podle ČHMÚ bude letos jistější vyrazit do středních a vyšších poloh – už jen místy mohou třešně kvést ještě i v nížinách.
Rozkvetlá sakura zdobí Mariánské náměstí v centru Českých Budějovic. (24. dubna 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Třešňový květ je jeden ze symbolů jara. Věděli jste ale, že z něj lze vyrobit...
Turnovská ulice zrůžověla.
Jaro v ulicích Plzně: na mnoha místech rozkvetly sakury, zlatý déšť, magnolie...
Krásné jarní počasí. Na snímku rozkvetlé sakury na cestě k Univerzitě Hradec...
10 fotografií

Statistika meteorologů je neúprosná. V uplynulých šesti letech kvetly na 1. máje třešně v nížinách jen třikrát (2021, 2022 a 2023), jednou pouze na horách (2020), jednou ve středních a vyšších polohách (2025) a jednou vůbec, protože všechny květy bohužel pomrzly (2024).

Podobné to bude i letos, za polibkem pod rozkvetlou třešní bude potřeba vyrazit nejspíš na výlet a nejlépe někam do kopců, kde je ještě chladno. Podle fenologů v nížinách už třešně většinou odkvetly, ale ojediněle se mohou objevit později kvetoucí stromy. Na řadě míst navíc některé květy poškodily mrazy.

Letošní nástup jara začal podle meteorologů nejprve s 14 denním předstihem, ale vzhledem ke střídání chladnějších a teplejších epizod se vývoj vegetace postupně dostal do normálu – kromě části Moravy, kde byl zrychlený. „V dubnu nás opětovně potrápily mrazy a ten poslední, z noci na 30. dubna, mohl poškodit některé květy,“ popisují meteorologové z ČHMÚ na svých stránkách.

První máj nové generace: kde najít nejkrásnější místa na focení pod třešní

Obdobně jako v předchozích letech pozorují odborníci i letos rozdíl mezi městy a volnou přírodou, tepelný ostrov města ovlivňuje začátek kvetení i odkvět třešní.

Nejznámější třešně rostou v Praze na Petříně, v Seminářské zahradě. Roste tam přes 2 700 ovocných stromů, mezi nimiž vedou třešně, jabloně, hrušně, višně nebo mandloně. Legendou mezi třešněmi je třešeň v zaniklé osadě Žitná ve Slavkovském lese v Karlovarském kraji. Strom v otevřené krajině čelí drsnému počasí, které zformovalo jeho netradiční tvar.

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) odmítla opoziční výzvy k rezignaci. Po jednání sněmovního hospodářského výboru řekla, že nikdy nepřekročila zákonné hranice a nezneužila politickou...

30. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  13:23

Měla se jen mihnout v pár scénách a zase zmizet. Kamila ze seriálu Vyprávěj nakonec změnila směr děje a stala se postavou, která překvapila i samotného scenáristu. Kdy se to celé zlomilo?

Celkem 450 000 lidí v loňském roce podepsalo smlouvu o vstupu do ruské armády, letos jich zatím bylo 127 000, oznámil místopředseda ruské bezpečnostní rady a ruský exprezident Dmitrij Medveděv. Podle...

Od našich zpravodajů v Uzbekistánu Cestu premiéra Andreje Babiše (ANO) po Ázerbájdžánu a Střední Asii ve čtvrtek uzavřel Uzbekistán. Stejně jako v Ázerbájdžánu a Kazachstánu i zde ministerského předsedu přijal prezident – Šavkat...

Estonsko tlačí na Brusel, aby zavedl plošný zákaz vstupu bývalých ruských vojáků do Evropské unie. Tvrdí, že tito lidé představují dlouhodobé bezpečnostní riziko i po skončení války na Ukrajině....

Ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada ve čtvrtek potvrdil, že je stíhán v kauze manipulace zakázek. Cítí se nevinen, důvody obvinění jsou podle něj liché. Nikdo se neobohatil ani nevznikla...

Policie odložila prověřování textových zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka Petru Kolářovi, poradci prezidenta Petra Pavla. Usnesení dosud není pravomocné, uvedl mluvčí Národní centrály...

Zdravotničtí záchranáři ve středu zasahovali v Karlových Varech, kde sedmdesátiletý řidič srazil na přechodu dva chodce. Ženu museli letecky s vážnými zraněními přepravit do nemocnice, dítě utrpělo...

Kampaň před podzimními komunálními a senátními volbami rozjíždí opoziční TOP 09. Její předseda Matěj Ondřej Havel se vypraví na road show nazvanou Havel jede topku. Jeho strana navrhuje, aby volební...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj nařídil povinný dvouměsíční limit pro vojáky sloužící na předsunutých pozicích frontových linií. Snaží se tím řešit klíčový problém...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

