Statistika meteorologů je neúprosná. V uplynulých šesti letech kvetly na 1. máje třešně v nížinách jen třikrát (2021, 2022 a 2023), jednou pouze na horách (2020), jednou ve středních a vyšších polohách (2025) a jednou vůbec, protože všechny květy bohužel pomrzly (2024).
Podobné to bude i letos, za polibkem pod rozkvetlou třešní bude potřeba vyrazit nejspíš na výlet a nejlépe někam do kopců, kde je ještě chladno. Podle fenologů v nížinách už třešně většinou odkvetly, ale ojediněle se mohou objevit později kvetoucí stromy. Na řadě míst navíc některé květy poškodily mrazy.
Letošní nástup jara začal podle meteorologů nejprve s 14 denním předstihem, ale vzhledem ke střídání chladnějších a teplejších epizod se vývoj vegetace postupně dostal do normálu – kromě části Moravy, kde byl zrychlený. „V dubnu nás opětovně potrápily mrazy a ten poslední, z noci na 30. dubna, mohl poškodit některé květy,“ popisují meteorologové z ČHMÚ na svých stránkách.
Obdobně jako v předchozích letech pozorují odborníci i letos rozdíl mezi městy a volnou přírodou, tepelný ostrov města ovlivňuje začátek kvetení i odkvět třešní.
Nejznámější třešně rostou v Praze na Petříně, v Seminářské zahradě. Roste tam přes 2 700 ovocných stromů, mezi nimiž vedou třešně, jabloně, hrušně, višně nebo mandloně. Legendou mezi třešněmi je třešeň v zaniklé osadě Žitná ve Slavkovském lese v Karlovarském kraji. Strom v otevřené krajině čelí drsnému počasí, které zformovalo jeho netradiční tvar.