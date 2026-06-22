Rajchlova strana kritizuje ČT, že „vypnula“ Nohavicu. Žádná cenzura, odmítá televize

„Dámy a pánové, je mi velkou ctí dnes podruhé přivítat na hrací ploše pana Jaromíra Nohavicu,“ říká komentátor na začátku nedělního hokejbalového utkání v Ostravě. Jenže místo záběrů na Nohavicu se na obrazovkách objeví upoutávka na daný světový šampionát, který letos hostí Česko. Poté přichází záběry na komentátory zápasu.
Kvůli neodvysílání hymny, kterou zazpíval Nohavica, čelí Česká televize kritice od strany PRO poslance Jindřicha Rajchla i některých uživatelů na sociálních sítích.
„Jarek Nohavica, česká hymna a přímý přenos České televize. V době, kdy se vedou vášnivé debaty o svobodě slova, pluralitě názorů a financování veřejnoprávních médií, působí následující záběry přinejmenším zvláštně. Co se ale stalo ve vysílání České televize ve chvíli, kdy bylo oznámeno jeho jméno? Za takové vysílání mají občané platit stále více?“ uvedla strana na svém Facebooku, kde zveřejnila také video.
Česká televize situaci vysvětlila na sociální síti X. „Neodvysílání české státní hymny v podání Jaromíra Nohavici bylo způsobeno souběhem technických komplikací před začátkem přímého přenosu a pevně danou strukturou úvodní části vysílání, která byla z organizačních důvodů předtočena a nebylo možné ji časově upravit,“ reagovala.
V důsledku zpoždění při přepojení na správný přenosový signál z Ostravy došlo podle televize ke kolizi části vysílání s harmonogramem zahajovacího ceremoniálu.
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„Nešlo o úmyslné rozhodnutí, natož o cenzuru interpreta. Vzniklá situace byla důsledkem nešťastné shody technických a organizačních okolností, které nás velmi mrzí. Ředitel divize Sport ČT Jiří Ponikelský s panem Nohavicou hovořil, vzniklou situaci mu vysvětlil a pan Nohavica vysvětlení přijal,“ dodala Česká televize.
„Jsem moc rád,že jsem si společně s fanoušky na stadionu v rámci slavnostního zahájení zazpíval svou Ostravu a pak naši statní hymnu. Byla to pro mne čest a rád na to budu vzpomínat. Jestli se něco dělo v České televizi, není to moje věc,“ uvedl Nohavica ve vyjádření pro iDNES.cz.
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Ruský prezident Vladimir Putin udělil v roce 2018 Nohavicovi Puškinovu medaili. Státní vyznamenání mu předal za „upevnění přátelství a spolupráce mezi národy“. Písničkář medaili po napadení Ukrajiny Ruskem odmítl vrátit, za což čelil kritice. „Puškinovu cenu jsem dostal za zpívání písní Vladimira Vysockého a Bulata Okudžavy a ne za válčení,“ obhajoval to tehdy.
Mimo jiné organizace Paměť národa poukazovala dříve na to, že Nohavica v minulosti figuroval ve svazcích Státní bezpečnosti. Nohavica styky s StB připustil, vyloučil ale, že by udával lidi. V roce 2017 převzal od bývalého prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy I. stupně.
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29. srpna 2025