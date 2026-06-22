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Rajchlova strana kritizuje ČT, že „vypnula“ Nohavicu. Žádná cenzura, odmítá televize

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  14:04
Hudebník Jaromír Nohavica na snímku z premiéry dokumentu Jarek, který...

Hudebník Jaromír Nohavica na snímku z premiéry dokumentu Jarek, který přibližuje zpěvákův život a tvorbu. (27. srpna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jarek Nohavica
Písničkář Jaromír Nohavica při předávání medaile Za zásluhy I. stupně. (28....
Hudebník Jaromír Nohavica na snímku z premiéry dokumentu Jarek, který...
Jaromír Nohavica na festivalu Benátská! s Impulsem (29. července 2023)
38 fotografií
Česká televize v době protestní akce spojené s výstražnou stávkou čelí od některých politiků další kritice. Důvodem je, že v neděli na začátku zápasu hokejbalového světového šampionátu, který se koná v Ostravě, vypnula přímý přenos v době, kdy českou hymnu zpíval Jaromír Nohavica. Televize výpadek vysvětluje technickou komplikací.

„Dámy a pánové, je mi velkou ctí dnes podruhé přivítat na hrací ploše pana Jaromíra Nohavicu,“ říká komentátor na začátku nedělního hokejbalového utkání v Ostravě. Jenže místo záběrů na Nohavicu se na obrazovkách objeví upoutávka na daný světový šampionát, který letos hostí Česko. Poté přichází záběry na komentátory zápasu.

Kvůli neodvysílání hymny, kterou zazpíval Nohavica, čelí Česká televize kritice od strany PRO poslance Jindřicha Rajchla i některých uživatelů na sociálních sítích.

„Jarek Nohavica, česká hymna a přímý přenos České televize. V době, kdy se vedou vášnivé debaty o svobodě slova, pluralitě názorů a financování veřejnoprávních médií, působí následující záběry přinejmenším zvláštně. Co se ale stalo ve vysílání České televize ve chvíli, kdy bylo oznámeno jeho jméno? Za takové vysílání mají občané platit stále více?“ uvedla strana na svém Facebooku, kde zveřejnila také video.

Česká televize situaci vysvětlila na sociální síti X. „Neodvysílání české státní hymny v podání Jaromíra Nohavici bylo způsobeno souběhem technických komplikací před začátkem přímého přenosu a pevně danou strukturou úvodní části vysílání, která byla z organizačních důvodů předtočena a nebylo možné ji časově upravit,“ reagovala.

V důsledku zpoždění při přepojení na správný přenosový signál z Ostravy došlo podle televize ke kolizi části vysílání s harmonogramem zahajovacího ceremoniálu.

Čapek, Tyranie i minuta ticha. ČT a ČRo protestují proti změně financování

„Nešlo o úmyslné rozhodnutí, natož o cenzuru interpreta. Vzniklá situace byla důsledkem nešťastné shody technických a organizačních okolností, které nás velmi mrzí. Ředitel divize Sport ČT Jiří Ponikelský s panem Nohavicou hovořil, vzniklou situaci mu vysvětlil a pan Nohavica vysvětlení přijal,“ dodala Česká televize.

Hudebník Jaromír Nohavica na snímku z premiéry dokumentu Jarek, který přibližuje zpěvákův život a tvorbu. (27. srpna 2025)
Jarek Nohavica
Písničkář Jaromír Nohavica při předávání medaile Za zásluhy I. stupně. (28. října 2017)
Hudebník Jaromír Nohavica na snímku z premiéry dokumentu Jarek, který přibližuje jeho život a tvorbu. (27. srpna 2025)
38 fotografií

„Jsem moc rád,že jsem si společně s fanoušky na stadionu v rámci slavnostního zahájení zazpíval svou Ostravu a pak naši statní hymnu. Byla to pro mne čest a rád na to budu vzpomínat. Jestli se něco dělo v České televizi, není to moje věc,“ uvedl Nohavica ve vyjádření pro iDNES.cz.

Proč jsem přijal medaili od Putina a jak to bylo s StB. Jaromír Nohavica exkluzivně

Ruský prezident Vladimir Putin udělil v roce 2018 Nohavicovi Puškinovu medaili. Státní vyznamenání mu předal za „upevnění přátelství a spolupráce mezi národy“. Písničkář medaili po napadení Ukrajiny Ruskem odmítl vrátit, za což čelil kritice. „Puškinovu cenu jsem dostal za zpívání písní Vladimira Vysockého a Bulata Okudžavy a ne za válčení,“ obhajoval to tehdy.

Mimo jiné organizace Paměť národa poukazovala dříve na to, že Nohavica v minulosti figuroval ve svazcích Státní bezpečnosti. Nohavica styky s StB připustil, vyloučil ale, že by udával lidi. V roce 2017 převzal od bývalého prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy I. stupně.

29. srpna 2025
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