Příští týden vyjedeme na Slovensko my, oznámil za pět stran Benda

„Uskutečňuje se výlučně na půdorysu vznikající vládní koalice,“ kritizoval Benda to, že předseda Sněmovny ignoroval budoucí opozici. „Pokládáme to za špatné a chybné rozhodnutí,“ řekl Benda.
Připomněl, že v minulém volebním období se parlamentních setkání účastnili i zástupci tehdejší opozice.
Na cestu se vydají společně zástupci ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů a pojedou na vlastní náklady. „Pojedeme vlakem,“ oznámila šéfka poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová.
Požádají o přijetí předsedu Slovenské národní rady Richarda Rašiho a chtějí se setkat i se zástupci slovenské opozice.
„Opravdu není normální, aby na Slovensko vyjela delegace složená pouze ze zástupců budoucí vládní koalice,“ řekla Šebelová.
„Je to nepochopení principů parlamentní diplomacie,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.
„Zahraniční cesty nejsou klub výletníků Tomia Okamury,“ uvedla poslankyně Pirátů Kateřina Demetrashvili.