Příští týden přijde výrazné oteplení. Předpověď slibuje až osm stupňů nad nulou

Díky jednodenním pololetním prázdninám, které připadají na pátek 30. ledna, mají školáci prodloužený víkend. A pokud holdují zimním radovánkám, počasí jim bude přát – alespoň částečně.
V pátek, sobotu i neděli budou denní teploty kolem nuly a připadne i pár centimetrů sněhu.
|v noci (22-7)
|přes den (7-22 hod)
|pátek 30. ledna
|-1 až +3 °C
|sobota 31. ledna
|-1 až -5 °C
|-1 až +3, na SV -4 až -1 °C
|neděle 1. února
|-1 až -5, na SV kolem -8 °C
|-3 až +1, na SV kolem -5 °C
|pondělí 2. února
|-2 až -6, na SV kolem -9 °C
|-2 až +2, na SV kolem -4 °C
|úterý 3. února
|-1 až -5, na SV kolem -8 °C
|-2 až +2 °C
|středa 4. února
|0 až -4 °C
|3 až 8 °C
|výhled od čtvrtka
|+3 až -1 °C
|3 až 8 °C
Na pátek meteorologové předpovídají převážně zataženo, ráno a dopoledne na severovýchodní polovině území místy slabé občasné sněžení, jinde sněžení jen ojediněle. Slabě bude občas sněžit i v noci na sobotu.
Sobota i neděle budou většinou zatažené, ojediněle se slabým sněžením. V sobotu na Moravě místy mrholení, i mrznoucí, v Čechách místy mrznoucí mlhy. V neděli se mrznoucí mlhy posunou na západ území.
V sobotu bude mírně tepleji než v neděli. Teploměry ukážou až tři stupně nad nulou, kromě severovýchodní části Česka, kde budou -4 až -1 stupeň Celsia. V neděli se čekají přes den -3 až +1 stupeň, na severovýchodě kolem -5 °C. Podle meteorologů připadne i centimetr nového sněhu.
Slabé sněžení přijde i v pondělí, ale jen ojediněle. Teploty se přes den budou pohybovat mezi -2 až +2 stupni, na severovýchodě území bude stále chladněji, kolem -4 °C.
I v úterý bude zataženo až oblačno, místy občasné sněžení, připadnou až dva centimetry nového sněhu. Odpoledne se mohou ojediněle objevit i mrznoucí srážky. Teploty stejné jako v pondělí, -2 až +2 °C.
Výhled od středy do pátku ovšem počítá s výrazným oteplením. Bude sice stále zataženo až oblačno a místy občasný déšť, na horách srážky sněhové, ale denní teploty vystoupají na 3 až 8 stupňů Celsia. A postupně se má mírně oteplit i v noci, teploty se udrží mezi +3 až -1 °C.