Například z hazardu nebo návykových látek. „Jinak by byl rozpočet na rok 2028 a 2029 nesestavitelný. Nějaká opatření, kterými budeme snižovat strukturální deficit, zkrátka budeme muset přijmout,“ říká Schillerová.
Rozpočet má mít příští rok schodek 389 miliard, druhý nejhorší v historii. Hlubší byl jen během covidové pandemie. Podle opozice je to v době hospodářského růstu a nízké inflace krajně nezodpovědné. Opravdu nemohl být nižší?
Po minulé vládě jsme zdědili díry v rozpočtu takového rozsahu, že to skutečně možné nebylo. Chybělo 100 miliard na dopravní infrastrukturu, nebyly peníze ve zdravotnictví, školství, vědě a výzkumu. Kamkoliv jsem se podívala, všude chyběly peníze jako hrom. Když slyším hloupé řeči šéfa ODS Martina Kupky, že oni by byli schopni mít schodek 150 miliard, tak je to něco tak arogantního, že až nemám slov. Udělala jsem si k tomu tabulku, museli bychom zakonzervovat všechny rozestavěné stavby, to by samo o sobě stálo 60 miliard. Museli bychom škrtnout sociální služby a mohla bych pokračovat. Kdybychom to udělali, zdecimovalo by to tuhle zemi na další dvě dekády.
Ale já rozhodně nebudu dělat to, co minulá vláda, že bych všem zvedla daň z nemovitých věcí. Proč by měli lidé, kteří celý život šetřili na domeček nebo na byt, za to opět platit?