Částku o čtyři sta tisíc korun vyšší poslal dlouholetému spolupracovníkovi exprezidenta Václava Klause Macinkovi i velký Klausův kamarád, podnikatel Peter Kuchár. Dotaz iDNES.cz, proč tak učinil, nechal bez odpovědi. To František Fabičovic, majitel jihomoravské firmy Alcadrain, která vyrábí sanitární techniku a Motoristům poslala rovný milion, svou iniciativu v minulosti zdůvodnil: „Dlouhodobě podporujeme různé projekty, iniciativy a subjekty, které se nějakým způsobem dotýkají pro nás důležitých témat.“
Koalici, jejíž jedničkou na kandidátce je Kateřina Konečná, posílají lidé haléřové částky s často dost drsnými vzkazy. Pro příklad přinášíme jeden z mírnějších: „Táhněte do p..i.“