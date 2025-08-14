Milionové částky i vzkazy. Do stranických kas přispěli Passer i Klausův kamarád

Premium

Radim Passer | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Eva Pospíšilová
  9:05
V automobilu Bugatti v létě 2021 na německé dálnici A2 dosáhl rychlosti 417 km/h. Teď se developer Radim Passer, který je zakladatelem společnosti Passerinvest Group, stal sponzorem Motoristů sobě Petra Macinky. Straně věnoval dvě stě tisíc korun. Transparentní účty politických uskupení odhalují, odkud proudí dary do stranických fondů.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Částku o čtyři sta tisíc korun vyšší poslal dlouholetému spolupracovníkovi exprezidenta Václava Klause Macinkovi i velký Klausův kamarád, podnikatel Peter Kuchár. Dotaz iDNES.cz, proč tak učinil, nechal bez odpovědi. To František Fabičovic, majitel jihomoravské firmy Alcadrain, která vyrábí sanitární techniku a Motoristům poslala rovný milion, svou iniciativu v minulosti zdůvodnil: „Dlouhodobě podporujeme různé projekty, iniciativy a subjekty, které se nějakým způsobem dotýkají pro nás důležitých témat.“

Koalici, jejíž jedničkou na kandidátce je Kateřina Konečná, posílají lidé haléřové částky s často dost drsnými vzkazy. Pro příklad přinášíme jeden z mírnějších: „Táhněte do p..i.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Jak by to probíhalo, kdyby nešlo o zkoušku sirén? Odpovídá šéfka civilní ochrany

Nejčtenější

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...

Místo poděkování nadávky. Namol opilá seniorka urážela strážníky, kteří ji ošetřovali

Českobudějovičtí strážníci pomáhali zraněné čtyřiasedmdesátileté seniorce, která ležela na zemi na sídlišti Máj. Ošetřili jí krvácivé zranění na noze, ale místo poděkování jim začala nadávat. Byla...

14. srpna 2025  9:10

Milionové částky i vzkazy. Do stranických kas přispěli Passer i Klausův kamarád

Premium

V automobilu Bugatti v létě 2021 na německé dálnici A2 dosáhl rychlosti 417 km/h. Teď se developer Radim Passer, který je zakladatelem společnosti Passerinvest Group, stal sponzorem Motoristů sobě...

14. srpna 2025  9:05

Litva bude učit děti sestrojovat a ovládat drony, postaví nová výcviková střediska

Litevská vláda plánuje v příštích třech letech vyškolit více než 22 tisíc lidí včetně školáků v sestrojování a ovládání dronů. Učit se to budou v devíti nových výcvikových střediscích. Informovala o...

14. srpna 2025  9:01

RECENZE: K čemu je nová Bláznivá střela? Ohňostroj gagů se tentokrát nekoná

55 % Premium

Britská královna, americký prezident, udílení Oscarů. To byly opěrné body série Bláznivá střela z přelomu 80. a 90. let. Stejnojmenná novinka kin nic tak výstředního nevymyslela, pouze získala Liama...

14. srpna 2025

Pátek může být nejteplejším dnem roku, bude až 38 °C. O víkendu se mírně ochladí

Lidé hned na několika místech Česka zažili v noci ze středy na čtvrtek tropickou noc. Kromě Prahy byla také v Seči v Pardubickém kraji a Dyleni v Karlovarském kraji, ve čtvrtek ráno se tam teploty...

14. srpna 2025  7:57

KLDR popřela, že by u hranic odstraňovala reproduktory s propagandou

Vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong prohlásila, že KLDR neodstraňuje reproduktory podél hranice s Jižní Koreou. Odmítla tak informace Soulu, který před několika dny uvedl, že Severní...

14. srpna 2025  7:19

Mezi Florencí a Černým Mostem nejezdilo metro, na vině byla technická závada

Mezi stanicemi Florenc a Černý Most na lince B ve čtvrtek ráno asi dvě hodiny nejezdilo metro. Po 06:30 byl provoz obnoven, informovala Pražská integrovaná doprava (PID). Podle ní byla příčinou...

14. srpna 2025  6:14,  aktualizováno  7:01

Trump nechce s Putinem jednat o rozdělení Ukrajiny, bude řešit příměří

Sledujeme online

Americký prezident Donald Trump řekl evropským představitelům, že jeho cílem na páteční schůzce s ruským protějškem Vladimirem Putinem je příměří na Ukrajině a nemá v plánu během ní diskutovat o...

14. srpna 2025  6:35

Test iDNES.cz: prodají trafiky nezletilým cigarety nebo lihoviny? Ano, beze všeho

Premium

Kuřácká prodejna Traficon na Karlově náměstí v Kolíně. „Jedny nikotinový sáčky. A taky krabičku Marlborek,“ žádá Jakub. „A nechceš k tomu i zapalovač?“ ptá se bodrý prodavač, když markuje. Jakub...

14. srpna 2025

Zastávky a volné parkování. Státní info pro řidiče se rozroste o prvky MHD

Premium

Vyhledá trasu pro cestu autem, upozorní na komplikace na trase, vypočte délku kolon a zdržení a spočítá i průměrnou rychlost, kterou řidič pojede. Stávající státem provozovaný celostátní dopravní...

14. srpna 2025

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

14. srpna 2025

Česko má jako první stát kancelář velvyslanectví v Dnipru, Lipavský musel do krytu

Ministr zahraničí Jan Lipavský dnes v Dnipru slavnostně otevřel novou kancelář českého velvyslanectví na Ukrajině. Česko tak obnovilo diplomatickou přítomnost na východě země, podle Lipavského ji má...

13. srpna 2025  20:01,  aktualizováno  23:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.