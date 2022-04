Lidé mohou žádat o příspěvek za bezplatné ubytování Ukrajinců

Peníze mají pomoci k pokrytí části zvýšených nákladů domácnost, například za spotřebu vody či energií a částka tři tisíce korun za měsíc byla stanovena tak, že jde o stovku na den. Podmínkou pro to, aby člověk mohl o příspěvek požádat, je to, že u sebe ukrajinské uprchlíky nechal zdarma bydlet alespoň šestnáct dnů v měsíci v řadě.

„Od pondělí spouštíme ten solidární příspěvek a to je první sociální podpora nebo dávka v této zemi, kterou děláme plně v online režimu. Ten člověk tam vůbec nemusí na ten Úřad práce jít,“ řekl ministr práce a sociálních věcí a předseda lidovců Marian Jurečka v neděli v debatě na Primě.

Žádosti o příspěvek pro solidární domácnost se má podávat na přes webovou stránku http://davkyuk.mpsv.cz/, tedy přes stejnou, na níž Ukrajinci dosud žádají o humanitární dávku pět tisíc korun za měsíc. V pondělí po sedmé hodině ráno ještě odkaz na aplikaci pro žádost o příspěvek na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí chyběl.

Ubytovaní uprchlíci z Ukrajiny musí mít prostor na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, záchod a přístup k pitné vodě.

V žádosti je třeba uvést identifikační údaje uprchlíků, dobu jejich ubytování, adresu nemovitosti i to, zda dům či byt vlastní, nebo užívá podle smlouvy. Úřad peníze zašle na český bankovní účet. Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů.

O příspěvek je možnost žádat měsíc zpětně a vláda ho zatím schválila od března do konce června. Ministr Jurečka ale v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že i pak podle něj bude pokračovat.

„Bude muset. V zásadě máme na výběr. Buď upravíme podmínky, které ale budou nadále nějakým specifickým způsobem zohledňovat lidi z Ukrajiny, nebo začnou fungovat v běžném systému naší sociální podpory, takže si budou normálně žádat o příspěvek na bydlení a podobně. To by případně mohlo nastat od 1. září. Do té doby máme čas to vyřešit,“ řekl iDNES.cz ministr práce a sociálních věcí.