Pokud bude distanční výuka, asi seknu s medicínou. Studenty děsí ceny energií

„Studuji medicínu, aktuálně je to moje priorita. Na brigádu nemám čas, tak jsem samo rád, když se jednou za čas vidím se spolužáky mimo posluchárnu,“ vypráví Jakub Bala. Podle svých slov se učí i přes prázdniny, aby neměl během semestru větší problémy.

Bala je tak jedním z mnoha studentů, kteří nemohou pracovat, protože se to neslučuje s jejich studiem či jinými aktivitami. Dostává proto plnou podporu od své rodiny, se kterou i ve 22 letech bydlí. Protože mu už bylo více než osmnáct let, neměli jeho rodiče nárok na jednorázový pětitisícový příspěvek od státu na řešení zvyšujících se cen.

Neútěšná situace okolo cen energií a záloh ale nutí školy dělat nepopulární rozhodnutí. Jedním z nich, a týká se i některých středních škol, je možnost, že by na podzim přešly na distanční výuku. Studenty by tak z poslucháren poslaly zpátky domů, což by pro rodiny znamenalo výrazné zvýšení spotřeby energií.

„Neumím si představit, že bych seděl doma celé dny u počítače a sledoval přednášky online. Vláda sice zastropovala ceny energií, i tak by to byl ale nemalý zásah do rodinného rozpočtu, do kterého nemůžu přispívat. Zkoušel jsem mít brigádu, ale se školou to nešlo dohromady. Musel bych zvážit, na kolik je to pro rodiče únosné, a jestli neexistuje jiná možnost,“ říká student třetího ročníku medicíny.

Doufá, že se mu podaří s rodiči celou situaci ustát, nerad by sahal ke krajnímu řešením, jako je přerušení nebo opuštění studia.

Jurečka: Školy nezavřou. Ty přemýšlí o opaku

Pětitisícový příspěvek by byl podle Baly alespoň nějakou náplastí pro jeho rodiče, stejně tak jako pro ostatní studenty, kteří jsou v podobné situaci. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, z dílny jehož rezortu nápad vzešel, přitom uklidňuje, že k situace se zavíráním škol určitě nedojde.

„Nepředpokládáme, že školy budou na distanční výuku přecházet. Energií bude dostatek, to stále platí,“ napsal redakci iDNES.cz. Dále v odpovědi uvedl, že hranice, kterou pro vyplácení dávky stanovili, je v takové věkové hladině, aby starší děti, potažmo v té době už dospělí studenti, mohli do rodinného rozpočtu sami přispívat. Například formou brigád.

„Přivydělat si navíc studenti mohou třeba o prázdninách mezi semestry a stále se tedy naplno věnovat studiu,“ myslí si Jurečka. Jenže proti jeho vyjádření stojí někteří představitelé škol či rodiče.

Přestože univerzity mluví o distanční výuce jako o poslední možnosti, v reakci na dotaz iDNES.cz to nevyvrátily na VŠB - Technické univerzitě Ostrava ani Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU).

„Energie máme fixované do konce roku, takže výukovou část semestru bychom neměli mít ohroženou, pokud nedojde k restrikcím na straně dodávek. Nicméně od ledna nevylučujeme přechod na online v případě, že nebudeme schopni vše zaplatit. Hodně bude záležet na penězích, které přijdou z ministerstva školství,“ sdělila redakci mluvčí Tereza Pospíchalová z MENDELU.

Rodič Marek Rochovanský si zase myslí, že řešení cen energií a zdražující potraviny a služby jsou primárně záležitostí rodičů, kterým by v první řadě měl pomoci stát, ne studující děti.

„Považuji se za střední třídu, ale poslední týdny si tak rozhodně nepřipadám. Nemyslím si, že by měla do rodinného rozpočtu přispívat moje devatenáctiletá dcera. Studuje střední školu, tak kolik by nám přispěla, když stěží vydělá tři tisíce korun?“ ptá se.

Doplňuje, že mladí lidé by vydělané peníze měli investovat do zábavy, dokud jsou ještě mladí, a taky do cest do zahraničí, aby se osamostatnili, poznali nové kultury a procvičili jazyk.

„Pokud se rodiny ocitnou ve složité situaci, mohou od státu získat i jinou pomoc. Pravidelně mohou pobírat přídavky na děti, ale také třeba příspěvek na bydlení. Ten jsme v poslední době plně zdigitalizovali a výrazně zjednodušili. Nyní řešíme také navýšení normativů, k tomu chceme přistoupit už od října. Dojde tak nejen ke zvýšení samotného příspěvku, ale i k rozšíření okruhu domácností, které by na něj měly nárok,“ uzavírá Jurečka.