Pětistovku měsíčně k důchodu za vychované dítě, navrhují znovu lidovci

14:54

Poslanci opoziční KDU-ČSL opět navrhli zvýšení důchodů o 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Na takové zvýšení by měl podle novely nárok člověk, který o dítě pečoval nejvíce aspoň deset let, především tedy matka. Mohl by to ale být i otec, osvojitel či pěstoun.