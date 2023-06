Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 3 měsíce zdarma

Česko má posledního půlroku na to, aby zlepšilo propojení mezi zdravotnickým a sociálním resortem, a to s důrazem na komfort pacientů, na zjednodušení plateb i na zkvalitnění péče o lidi, kteří potřebují pomoc. Jinak Evropská unie uzavře kohoutky, z nichž by do státní kasy mohlo přitéct až 8,5 miliardy korun.