Pět tisíc na dítě pošle JENDA. Ministerstvo představilo systém pro žádosti

Možnost žádat o příspěvek se sice spustí již v pondělí 15. srpna, s vyplácením ale mohou rodiny počítat až na přelomu srpna a září. Žádosti je možné podávat buď přes webové stránky jenda.mpsv.cz nebo přes Czech Pointy na obecních a krajských úřadech, nikoliv na pobočkách pošty.

Při žádosti online je třeba se do systému přihlásit přes elektronickou identitu, tedy skrze identitu občana, datovou schránku, nebo také bankovní identitu. „Tak abychom věděli, že to jste skutečně vy,“ vysvětlil náměstek pro řízení sekce informačních technologií Karel Trpkoš.

Většinu informací o žadateli si resort zjistí z registrů. Při žádosti tak stačí vyplnit jen několik údajů. Nejprve musí žadatel potvrdit, že je doručovací adresa shodná s adresou trvalého pobytu, případně uvést jinou doručovací adresu.

Následně vyplní e-mailový a telefonický kontakt a zvolí, který ze způsobů komunikace preferuje. Resort jej totiž bude informovat o průběhu zpracování žádosti. „Budeme posílat maximální, ale přiměřené množství zpráv, aby klient věděl, co se se žádostí děje a nebál se například, že někde zapadla,“ uvedl Trpkoš.

Ne každý musí žádat Vybrané rodiny o příspěvek žádat nemusí. Ty, které pobírají přídavek na dítě, jej dostanou automaticky. „Respektive jej dostávají v těchto dnech,“ doplnila náměstkyně Merhautová. Jde totiž o testovanou dávku - resort již o rodinách ví, že splňují podmínky pro vyplacení.

Následně žadatel zvolí způsob, kterým mu bude příspěvek vyplacen. Kromě standardního vyplacení na bankovní účet je možné zvolit i poštovní poukázku. Pro rodiny žijící v zahraničí existuje také možnost vyplacení zahraničním bankovním převodem.

Následně je třeba vyplnit údaje o dítěti. U každého potomka je třeba vyplnit jméno, příjmení a rodné číslo. Následují informace o partnerovi - opět jméno, příjmení a rodné číslo. Případně je možné zvolit, že žadatelem je rodič samoživitel.

Na konci žádosti je ještě třeba vyplnit prohlášení, že veškeré vyplněné údaje jsou pravdivé a že rodina splňuje podmínky pro vyplacení příspěvku, tedy že její příjmy nepřesahují milion korun ročně.

Pokud by si někdo nebyl jistý, může zaškrtnout možnost, že chce zkontrolovat výši příjmů. „A my uděláme kontrolu před tím, než dávku vyplatíme,“ uvedl náměstek. V opačném případě, pokud žadatel možnost nezaškrtne, provede resort kontrolu až zpětně po vyplacení. „A to vzhledem k množství žádostí, jelikož je očekáváme asi od milionu domácností,“ dodal.

Poté je již možné žádost odeslat. Ve vybraných případech může systém ještě požádat o doložení vztahu k dítěti. Žádat totiž mohou i třeba pěstouni. Ti tak musí ještě nahrát například soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče, přičemž dokument stačí vyfotit, fotografie ale musí být v dostatečné kvalitě.

Na Czech Point

Pakliže jde člověk o dávku žádat osobně na Czech Point, potřebuje s sebou jen občanský průkaz. Také musí znát rodná čísla dětí či partnera. V případě, že je žadatelem pěstoun, opět potřebuje dokument dokládající vztah k dítěti.

„Bylo zřejmé, že kdybychom žádosti o pětitisícovku nechali na úřadu práce, přetížili bychom jej,“ vysvětlila náměstkyně Iva Merhautová důvod, proč s příspěvkem na dítě pomohou Czech Pointy. Ta současně vysvětlila, že částka pět tisíc korun na dítě se odvíjí od životního minima. „Blíží se zima, začátek školního roku,“ řekla s tím, že právě proto jej resort vyplácí nyní.

Že by mohl systém pod náporem žadatelů spadnout, Trpkoš nepředpokládá. Systém byl navrhnut tak, aby zvládl třicet až čtyřicet tisíc žádostí za hodinu, nadto v něm jsou ještě zabudovány bezpečnostní limity. Kdyby však přesto došlo k přetížení, objeví se hláška s prosbou, aby rodiny vyplnily žádost později.

Zástupci resortu objasnili i některé specifické situace. Nárok na příspěvek má i dítě, které se teprve narodí, a to nejpozději 31. prosince 2022. Pokud dítě žije například ve střídavé péči, příspěvek dostane ten z rodičů, který požádá jako první. Pokud takto nejsou domluveni, může se druhý rodič odvolat ve správním řízení.

Výhledově by resort chtěl umožnit žádat přes systém JENDA i o jiné dávky. „V následujících měsících a jednotkách let tam chceme zmigrovat všechny naše agendy,“ doplnil Merhaut. U těch pak standardní neelektronická žádost zůstane v gesci úřadů práce, nikoliv Czech Pointů.