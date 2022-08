To tu nikdy nebylo, chválí Jurečka digitalizaci vyřizování příspěvků na děti

„Přijali jsme už více než 200 tisíc žádostí o jednorázový příspěvek pro 318 tisíc dětí,“ uvedlo ve středu dopoledne ministerstvo. Asi 180 tisíc žádostí lidé podali přes online aplikaci.

Dávka je pro všechny děti s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku, kterým nebylo letos k 1. srpnu ještě 18 let, nebo které se do konce tohoto roku narodí. Získat ji mohou rodiny s loňským hrubým příjmem do milionu korun.

Domácnosti s přídavky na děti příspěvek dostávají automaticky a ostatní o něj musí požádat buď online na webu ministerstva, nebo osobně na Czech Pointu.

Ministerstvo webovou aplikaci pro podávání žádostí zprovoznilo zkušebně o víkendu, kdy dorazilo přes 20 tisíc žádostí. V ostrém provozu je systém od pondělí. Podávání žádostí provázely v pondělí potíže, ministerstvo je odstranilo v podvečer.

Celkem by mohlo podle ministerstva dostat příspěvek 1,1 milionu domácností zhruba na 1,6 milionu dětí. Z nich pro 240 tisíc dětí dostanou lidé dávku automaticky, protože na ně již pobírají dětské přídavky. Výdaje dosáhnou asi 7,8 miliardy korun.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka vyjádřil spokojenost nad vysokým podílem žádostí přes internet. „Takový proces v oblasti digitalizace zde nikdy nebyl, je to velký posun i v ostatních dávkách, budeme v tom pokračovat,“ napsal předseda lidovců na Twitteru.