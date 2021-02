Se zaměstnavateli a odbory bude vláda jednat o příspěvku lidem v karanténě

6:50

O mimořádném příspěvku pro lidi, kteří jsou v karanténě, budou dopoledne jednat členové vlády se zástupci zaměstnavatelů a odborů. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, aby příspěvek byl 250 korun za den, a to po celou dobu karantény. Zaměstnavatel by si to odečítal ze sociálních odvodů.