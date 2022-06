Úsporný tarif má lidem ušetřit až 9000 korun, řešení pro firmy se hledá

Prostřednictvím takzvaného úsporného tarifu na energie by mohly domácnosti, které topí plynem nebo elektřinou, dostat maximálně 9 000 korun. Vyplývá to z návrhu zákona, který připravil ministr průmyslu Jozef Síkela. Uvedla to v neděli večer Česká televize.