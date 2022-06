Vláda schválí návrh na 5 tisíc na dítě pro rodiny s ročním příjmem do milionu

Ministerstva v připomínkovém řízení upozorňovaly i na nesoulad návrhu s s ústavním pořádkem a s evropským právem.

Návrh počítá s tím, že by jednorázový příspěvek 5 tisíc korun měl stát vyplatit dětem, kterým 1. srpna nebude ještě 18 let nebo které se narodí do konce roku 2022. Rodiče, kteří pobírají příspěvek na dítě, mají dostat jednorázovou pětitisícovou pomoc automaticky v srpnu. Ostatní budou muset podat žádost elektronicky přes aplikaci nebo osobně na CzechPointech.

„Byl bych rád, aby si opozice nebrala rodiče za rukojmí,“ řekl Jurečka. Obává se, že opozice bude vetovat zrychlené projednání návrhu. ANO avizovalo, že bude chtít do zákona dostat, aby se příspěvek týkal i studentů nad 18 let.

Vláda bude projednávat také návrh ministerstva práce a sociálních věcí na snížení sociálních odvodů u kratších úvazků či novelou týkající se příspěvku na bydlení.

V rámci novely o důchodovém pojištění by pak příbuzní pěstouni, kteří se o dítě začali starat před koncem minulého roku a dostávali za to odměnu od státu, nemuseli za dobu péče platit důchodové a zdravotní pojištění. Zdravotní odvody by posílal stát.

Novela ministerstva pro místní rozvoj má umožnit státu, krajům, obcím nebo jejich právnickým osobám budovat takzvané nezbytné stavby. Pro ubytování sloužící pro zvládnutí migrační vlny má výrazně zjednodušit a zrychlit proces umisťování a povolování staveb. Stavební povolení bude možné získat maximálně na tři roky. Poté bude stavbu možné přeměnit na běžnou.