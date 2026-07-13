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„Morální odsudek činnosti StB.“ Soud řešil perzekuci herce Töpfera, schválil dohodu

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  11:11
Dva příslušníci komunistické Státní bezpečnosti (StB), kteří za minulého režimu perzekuovali herce Tomáše Töpfera pro jeho názory a původ, se dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmíněných trestech. Dohody v pondělí pravomocně schválil soud.

Soudy

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Töpfer, který má v trestním řízení pozici poškozeného, po mužích nežádá žádnou náhradu škody.

Soud konstatoval, že operativec Karel Jonáš a jeho nadřízený Jaromír Miltner zneužili svou pravomoc, když se v Ústí nad Labem podíleli v letech 1978 až 1984 na rozpracování svazku s názvem Umělec. Töpfer tehdy ve městě působil v tamním Činoherním klubu. StB zajímala nejen jeho činnost v divadle, ale také v televizi a rozhlasu. Na herce se zaměřili z toho důvodu, že projevoval nesouhlasné názory se socialistickým zřízením, šířil protistátní tiskoviny a měl židovský původ.

Bývalý důstojník StB čelí obžalobě kvůli pronásledování herce Töpfera

Podle soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 Jana Novotného zasáhli Jonáš i Miltner do Töpferova práva na svobodný výkon umělecké profese, na svobodu projevu a na soukromí obecně. Jonáš mimo jiné řídil tajného spolupracovníka, který byl na herce nasazený. Oba příslušníci přitom podle soudu věděli, že si počínají v rozporu s mezinárodními úmluvami o lidských právech i vnitrostátními právními předpisy.

Soudy

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Šestasedmdesátiletý Jonáš a o dva roky mladší Miltner přišli do jednací síně ve slunečních brýlích, které je soudce přiměl sundat. Uložený trest označil i za morální odsudek jak činnosti StB, tak i komunistického režimu jako takového. Töpfer se nedostavil. Oba důchodci nechtěli dohodu komentovat. Soud jim stanovil dvouletou zkušební dobu.

Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky StB, pronásledovali herce Töpfera

Soud měl v pondělí s v hlavním líčení rozhodovat o vině a trestu i posledního z obžalovaných Juraje Štúra, muž se ale nedostavil a jednání muselo být odročeno.

Obvodní soud pro Prahu 1 schválil v pondělí dohody o vině a trestu v případu dvou bývalých příslušníků StB, kteří v minulosti perzekuovali herce Tomáše Töpfera
Senátor Tomáš Töpfer (1. října 2022)
Pod scénářem úspěšného televizního seriálu Četnické humoresky je mimo jiné podepsána i Pavlína Moskalyková. Na snímku z natáčení je s představitelem hlavní role Tomášem Töpferem jako režisérka – když totiž v roce 2005 onemocněl režisér seriálu, jímž byl její otec Antonín Moskalyk, převzala jeho žezlo.
Jaromír Miltner (vlevo) a Karel Jonáš (vpravo) před začátkem jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1, který se zabýval případem tří bývalých příslušníků StB stíhaných za perzekuci herce Tomáše Töpfera. Uprostřed je právní zástupce. (13. července 2026)
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