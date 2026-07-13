Töpfer, který má v trestním řízení pozici poškozeného, po mužích nežádá žádnou náhradu škody.
Soud konstatoval, že operativec Karel Jonáš a jeho nadřízený Jaromír Miltner zneužili svou pravomoc, když se v Ústí nad Labem podíleli v letech 1978 až 1984 na rozpracování svazku s názvem Umělec. Töpfer tehdy ve městě působil v tamním Činoherním klubu. StB zajímala nejen jeho činnost v divadle, ale také v televizi a rozhlasu. Na herce se zaměřili z toho důvodu, že projevoval nesouhlasné názory se socialistickým zřízením, šířil protistátní tiskoviny a měl židovský původ.
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Podle soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 Jana Novotného zasáhli Jonáš i Miltner do Töpferova práva na svobodný výkon umělecké profese, na svobodu projevu a na soukromí obecně. Jonáš mimo jiné řídil tajného spolupracovníka, který byl na herce nasazený. Oba příslušníci přitom podle soudu věděli, že si počínají v rozporu s mezinárodními úmluvami o lidských právech i vnitrostátními právními předpisy.
Šestasedmdesátiletý Jonáš a o dva roky mladší Miltner přišli do jednací síně ve slunečních brýlích, které je soudce přiměl sundat. Uložený trest označil i za morální odsudek jak činnosti StB, tak i komunistického režimu jako takového. Töpfer se nedostavil. Oba důchodci nechtěli dohodu komentovat. Soud jim stanovil dvouletou zkušební dobu.
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Soud měl v pondělí s v hlavním líčení rozhodovat o vině a trestu i posledního z obžalovaných Juraje Štúra, muž se ale nedostavil a jednání muselo být odročeno.