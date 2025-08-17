Strana Volt Česko v pátek představila celkem 28 žalob na jednotlivé kandidátky hnutí SPD a Stačilo! Své rozhodnutí odůvodňuje tím, že jde o nepřiznané koalice, a strany tak porušují zákon. Koalice totiž musí pro vstup do Sněmovny překročit vyšší procentuální hranici, než je tomu u jednotlivých stran.
„Strany se účelově vyhýbají tomu, aby překonali 11 %,“ uvedl právník strany Jan Rosenthaler. Dodal, že u soudu plánují argumentovat tím, že SPD a Stačilo! se chovají jako koalice, včetně toho, že se prezentují společně. Strana na dotazy redakce iDNES.cz uvedla, že Piráti se Zelenými takové chování podle nich nevykazují, a proto na ně žalobu nepodávají.
„Nepřiznané koalice.“ Nová strana expiráta Peksy podává žalobu na SPD a Stačilo!
„Zvykli jsem si, že se proti nám bojuje na všech frontách. Postupujeme v souladu se zákony,“ reagovala europoslankyně a šéfka komunistů Kateřina Konečná.
Šlachta zopakoval, že nevěří průzkumům společnosti STEM, který přisuzuje straně dvě až tři procenta hlasů. „Podmínky byly nedůstojné,“ uvedl k tomu, proč nevyšlo jednání o koalici s Motoristy. „Nedůstojný a nelži,“ reagoval následně na Macinku, který uvedl, že nabízel na poslední chvíli Přísaze spolupráci proto, aby její hlasy nepropadly.
Motoristé sobě už v minulosti uvedli, že by pro ně bylo vhodný koaliční partner ANO. „Máme věci, které chceme prosazovat a přes to nejede vlak,“ řekl předseda Motoristů Petr Macinka s tím, že součástí programu je i obnovit uhlí jako zdroj energií. „To jsou věci, které se určují po volbách. Alfou a omegou je náš program,“ uvedl k tomu, jakou formu podpory by Motoristé hnutí ANO dali.
Bude vládnout devítikoalice? Ve Sněmovně může zasednout rekordních 16 partají
S tím, že program bude v jednání o koalici rozhodovat, souhlasí i Konečná. „Pokud Stačilo! bude ve Sněmovně, v tu chvíli už nebude vládnout Fialův gang, takže bude záležet na síle mandátů,“ uvedla. K tomu, co by Stačilo! chtělo za podporu vlády hnutí ANO, neupřesnila.
Naopak Piráti v tom, s kým by do koalice šli, mají jasno. „Jako jediná strana jsme zveřejnili povolební strategii, kde říkáme, s kým bychom do koalice nešli,“ uvedl šéf Pirátů Zdeněk Hřib a dodal, že by do koalice se SPOLU nešli v případě, že by součástí vlády byl i současný ministr financí Zbyněk Stanjura.
Ruský plyn, nebo uhlí?
„Jestli třikrát dražší plyn z USA, nebo třikrát levnější z Ruska, tak ano, rozhodně z Ruska. Znamená to, že si nezničím ekonomiku a hromada lidí nebude na hranici chudoby jen proto, abychom si ideologicky udělali dobře,“ uvedla Konečná.
V debatě o emisních povolenkách pro domácnosti ETS2 dodala, že Česko by nemělo slepě přejímat energetické požadavky ze strany Evropské unie. „V tuto chvíli je nutné, aby v Evropské radě seděl někdo, kdo má koule,“ řekla. Evropské státy by měly spolupracovat na tom, aby ceny emisních povolenek neurčovala burza a trh. ETS2 by se podle ní mělo časově posunout.
Žádná nová levice, ale starý komunistický komplex, hádal se Letocha s Konečnou
„My říkáme, že máme uhlí, což je dobře využitelný zdroj a levný,“ reagoval Macinka s tím, že než bude transformace na jádro, tak by se Česko mělo orientovat na energii z uhlí. „Není možné říct, že něco nejde,“ řekl Macinka s tím, že by povolenky zrušil. Do té doby je podle něj nejlepší investice platit pokuty za nedodržování zelené politiky, protože jsou nižší, než samotná transformace.
„Na rozdíl od paní Konečné nechceme sypat peníze Rusku a financovat válku,“ reagoval Hřib, který jediný v debatě uvedl, že ETS2 potřebuje přepracovat, nikoli rušit. „Pokud někdo ničí prostředí nás všech, měl by za to platit,“ dodal. Slova Macinky a Konečně označil za velké řeči.
Emisní povolenky jako téma voleb. Zrušit, upravit, kompenzovat, zní od politiků
Rusové vodí Trumpa za nos, říká Hřib
„Musíme být strašně rádi, že Amerika začala jednat,“ komentoval jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem na Aljašce Šlachta.
Podle Hřiba se dalo od počátku čekat, že schůzka nebude mít žádný výsledek. „Ruskové zjevně vodí Trumpa za nos,“ řekl. „Začíná být zcela zjevné, že se Rusové snaží Trumpa korumpovat,“ uvedl s tím, že tomu napovídá i to, že se na schůzkách objevují lidé z oblasti byznysu.
„Nemají co nabídnout. Mohou nabídnout jen zbohatnutí konkrétních lidí,“ dodal k jednání Hřib.
Podle Konečné bylo jednání na Aljašce úspěšné. „Úspěch je podle mě to, že se ti dva lidé sešli. Jednání nebylo jen o Ukrajině. Šlo o národní zájmy Ruska a národní zájmy USA,“ komentovala Konečná.
Odporná, ostudná, zbytečná, hodnotí na Ukrajině schůzku Trump–Putin
Podle Macinky bylo jednání na Aljašce teprve začátkem. „Je dobré, že bylo jednání, a že bude i další jednání, na kterých třeba bude i zástupce Ukrajiny.