Kontrolnímu úřadu se nelíbí hospodaření Přísahy. Ta povolala právníky a hrozí soudy

Úřad Přísaze mimo jiné vytkl, že neupřesnila, na co využila peníze vynaložené na financování kampaně do Evropského parlamentu a do Senátu. V obou dvou institucích má hnutí své zástupce.
Do europarlamentu se dostala členka Přísahy Nikola Bartůšek spolu s čestným prezidentem Motoristů sobě Filipem Turkem, oba kandidovali v rámci koalice Přísahy a Motoristů. Turka po letošních volbách do Poslanecké sněmovny nahradil Antonín Staněk. Předseda Přísahy Šlachta pak vykonává funkci senátora za Břeclavsko. V Senátu je členem klubu ANO.
Úředníci vedení Přísahy mimo jiné vytýkají, že na hrazení výdajů využívá výhradně provozní účet. Ten se ale nesmí používat při výdajích na volby, musí jít o speciální volební účet.
„Tím, že kontrolovaná osoba neuhradila, respektive nerefundovala výdaje na kampaň v celkové výši 5 438 726 korun z volebního účtu pro volby do Evropské parlamentu, ačkoliv uhrazené výdaje souvisely pouze s volební kampaní a nejednalo se ani částečně o provozní výdaje, porušila tím zákon o volbách do Evropského parlamentu,“ uvádí úředníci v kontrolním protokolu, který má redakce iDNES.cz k dispozici.
Podle některých členů Přísahy je hospodaření strany dlouhodobě netransparentní a kvůli debaklu v letošních sněmovních volbách panuje v hnutí skepse.
„Jsem v kontrolní komisi, ale ta role je už spíše symbolická a fakticky nemohu provádět kontrolu tak, jak je potřeba. V hnutí chybí peníze a nyní probíhají pokusy to vše znovu nastartovat s novým týmem a připravit se na komunální volby. Moc tomu už nevěřím, ale uvidíme, jak to dopadne,“ řekla redakci pod příslibem anonymity členka Přísahy.
Místopředseda hnutí Pelc pro iDNES.cz však takové nařčení odmítl. „Tito někteří členové zřejmě bohužel nemají ani základní povědomí o hospodaření politických subjektů. Provozní účet je právě primárně určen k hrazení všech výdajů, které nespadají do volebních nebo mzdových výdajů,“ komentoval s tím, že Přísaha se snaží dané výdaje správně klasifikovat a zařadit do patřičné výdajové skupiny.
„To, že má v některých jednotlivých případech v rámci provedené kontroly ÚDHPSH jiný názor na zařazení některých položek, je právě předmětem probíhajícího řízení,“ tvrdí Pelc.
Podle něj Přísaha se závěry kontrolního úřadu nesouhlasí a povolala právníky. „Ve věci doposud nebylo pravomocně rozhodnuto. Jde o to vyjasnit, které výdaje spadají do volebního účetnictví a které ne. Na to máme odlišný názor,“ přiblížil. Hospodaření přes provozní účet, ke kterému má přístup pouze on a Šlachta, obhajuje.
Šlachta pro iDNES.cz oznámil, že po několika schůzkách s právníky se hnutí kvůli pokutě od kontrolního úřadu chce obrátit na Nejvyšší správní soud. „Určitě nějakou žalobu pošleme. Pokud úřad v dalším řízení své stanovisko nezmění, podáme žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu,“ řekl.
„Smlouva o poskytnutí odměny“
V protokolu ÚDHPSH dále stojí, že „kontrolovaná osoba v konečné verzi účetnictví pro senátní volby neuvedla výdaje za marketingové služby poskytnuté v celkové výši 150 tisíc korun, tím porušila zákon o volbách do Senátu“.
Přísaha podle kontrolního úřadu totiž náklady na marketingové, konzultační a administrativní služby původně uvedla jako volební výdaj a uhradila jej z provozního účtu. Jenže to je problém.
„Předmět platby zněl ‚smlouva o poskytnutí odměny – marketingový tým – volby Senát – Přísaha‘. V upravené verzi zprávy a volebního účetnictví pro senátní volby částky politické hnutí neuvedlo a neúčtovalo o nich (o marketérech) jako o nákladu,“ popsal pochybení úřad.
Současně upozornil, že vyplacení odměny bylo smluvně vázáno na volební úspěch, tedy zisk senátorského mandátu. Přísaha poté úřadu tvrdila, že odměna byla vázána právě na zisk mandátu, proto poté přeřadila dané výdaje do provozních a vyjmula je z výdajů na volby. Úřad to ale přesto neuznal.
„Kontrolní orgán považuje vysvětlení politického hnutí za irelevantní, a to především ze dvou důvodů. Za prvé, kontrolovaná osoba ve volbách uspěla a získala senátorský mandát (Robert Šlachta, Břeclav pozn. red.), takže k vyplacení obou odměn skutečně došlo,“ zdůraznil kontrolní úřad.
Za druhé, není podle něj rozhodující, zda plnění poskytla přímo Přísaha, ale skutečnost, že ho poskytli marketéři, kteří se na PR kampani podíleli.„Tím došlo k porušení zásady úplnosti evidence a transparentnosti financování kampaně,“ konstatoval dále a odmítl námitky Přísahy.
„Účetnictví hnutí vede externí profesionální firma podle platné legislativy. S jejími pracovníky konzultujeme i veškeré připomínky ÚDHPSH a případně dalších státních orgánů v této oblasti. Každý rok provádíme nezávislý audit, který konstatoval, že účetnictví hnutí je v naprostém pořádku,“ brání se Pelc.
Ubytování v kanceláři
Úřad ve své kontrole upozornil také na kuriózní případ, kdy oficiální kancelář Přísahy v ulici Horská v Praze na Albertově slouží i jako bytová jednotka.
Podle zjištění iDNES.cz byt nejčastěji využívá právě místopředseda Přísahy a bývalý vysoce postavený policista Pelc. Ten ale tvrdí, že prostory slouží pro všechny členy hnutí, kteří potřebují při služebních cestách přespávat v Praze.
„Tyto pronajaté prostory slouží primárně jako kancelář. Využívají se ale i k dalším potřebám hnutí, například k pořádání tiskových konferencí, Sněmů a dalších jednání a také k přespávání členů hnutí při služebních cestách na jednání do Prahy, což významně spoří náklady na ubytování,“ uvedl Pelc.
Připomněl rovněž, že Přísaha nyní kompletně vyměnila marketingový tým, přijímá nové členy a připravuje se na komunální volby příští rok na podzim. „Zaměříme se na přípravu komunálních voleb, především na vytipovaná místa s vyšším volebním potenciálem a jednáme i s dalšími politickými subjekty o možné spolupráci,“ uzavřel Pelc.
Několik kontrol a nyní soud
Redakce iDNES.cz se obrátila i na samotný kontrolní úřad. Jan Outlý, který se na kontrole Přísahy podílel, řekl, že úřad vedl vůči hnutí v posledních čtyřech letech několik správních řízení. Ta se týkala různých voleb a v jednom případě také porušení pravidel podle zákona o sdružování.
„Zmiňovaná pokuta ve výši 70 tisíc korun byla pravomocně uložena za nezveřejnění zprávy o financování kampaně pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu v roce 2024. Proti rozhodnutí nebyla podána správní žaloba,“ popsal Outlý.
Jiné řízení se pak týkalo nezveřejnění údajů o dárcích před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024.
„V tomto případě byla uložena pokuta ve výši 35 tisíc korun, což hnutí napadlo správní žalobou, kterou aktuálně projednává Krajský soud v Brně. V současnosti probíhá další správní řízení, které navazuje na kontrolu vedenou úřadem. V tomto řízení zatím nedošlo k pravomocnému rozhodnutí,“ dodal Outlý.
Hnutí Přísaha bývalého elitního vyšetřovatele Roberta Šlachty se ani při letošních volbách nedostalo do Sněmovny. Získalo jen 1,1 procenta hlasů. Před čtyřmi lety se přitom přiblížilo hranici pro vstup, letošní průzkumy ale podobný výsledek neočekávaly.
Přísaha se podle Šlachty v kampani soustředila na korupční kauzy jako Dozimetr nebo bitcoinová aféra. „Zřejmě tato témata občany dostatečně nezaujala a nebyla pro ně rozhodující,“ komentoval volební neúspěch.
|
3. října 2025