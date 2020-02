VIDEO: Česko má plísně celého světa. Některé jsou nebezpečnější, než virus SARS

Mezi nimi se nachází i jedna zajímavá kultura, kterou vědci považují za největší raritu sbírky a získali ji z hloubkového vrtu v ledu. „Máme tu spóry kultury, které se našly z vrtu ledovce na Antarktidě. Přestože spóry byly zmrzlé, jsou dnes živé, protože v ledovci byly udrženy v takzvaném hybernačním režimu,“ uvedla kurátorka Sbírky kultur hub Alena Kubátová.

Během ukazování nejrůznějších barevných druhů plísní dostal štáb iDNES.tv do ruky malou ampulku s plísní, která by dokázala člověka zabít. Stačilo by vdechnout její spóry. Tato plíseň se řadí do třetí kategorie nebezpečnosti ze čtyř. Pro představu nebezpečnosti, ve trojce nalezneme například také virus SARS.

„To je nebezpečný patogen, který způsobuje onemocnění člověka. Najdeme ho v oblasti jihovýchodní Asie, kde žije v blízkosti bambusových krys. Jakmile se dostane do styku s člověkem, tak pro něj může být smrtelný,“ dodává Kubátová.

Aby zde kultury přežily, musí je tým stále obnovovat, tedy očkovat, aby se založila nová kolonie a vše pokračovalo dál. „S kulturami je nutno pracovat v chráněném prostředí v boxu, který chrání toho člověka. Nutné je použít rukavice a roušku,“ doplnila Kubátová.