Hygienici hodnotí kvalitu vody v přírodních koupalištích na stupnici od jedné do pěti, kdy pátý stupeň už znamená zdraví nebezpečnou vodu pro všechny plavce. Na nejhorším stupni je například přírodní koupaliště Džbán v Praze 6, kde hygienici zjistili výskyt sinic. Nadále tak zde platí zákaz koupání.
Zhoršená kvalita vody je v Praze také v přírodním koupališti Šeberák a sníženou průhlednost má voda v rybníku Motol, na Branické pláži na Vltavě a v jezeře Lipence. V ostatních sledovaných koupalištích ve městě je voda v pořádku.
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Na Vysočině hygienici ve čtvrtek prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, který vydali před dvěma týdny. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od června. Množství sinic zhoršilo v posledních dnech i vodu v Domanínském rybníku, kde se voda ke koupání nedoporučuje.
Více sinic se objevilo také v nádrži Sedlice a Břevnické nádrži, kde je po koupání vhodné se osprchovat. V ostatních sledovaných lokalitách je voda ke koupání kvalitní.
V Královéhradeckém kraji je třeba v koupališti Vejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku kvalita vody na čtvrtém stupni, tedy nevhodná ke koupání. Představuje zdravotní riziko zejména pro děti, těhotné ženy, alergiky a lidi s oslabenou imunitou. Podle rozborů z tohoto týdne pak mají zhoršenou kvalitu vody koupaliště v Týništi nad Orlicí v kempu Písák a v Dolcích u Trutnova. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou.
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Na čtvrtém stupni je také kvalita vody v Hamerském jezeře na Českolipsku kvůli sinicím. Zhoršená zůstává voda Máchova jezera, která je od začátku sezony na třetím stupni. Mírně zhoršená - na druhém stupni - je na rybnících v Sedmihorkách v Českém ráji, Zákupech a Dubé - Nedamově na Českolipsku. Zlepšila se ale kvalita vody na Lesním koupališti v Liberci, kde je teď čistá.
I kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji se místy zhoršila. Platí to například pro největší vodní plochu kraje, přehradu Hracholusky, kvůli přibývajícím sinicím nebo nádrž České údolí v Plzni, kde podle odborníků koupání nelze doporučit. Nevhodná ke koupání je i voda v rybníku Babylon u Domažlic. Naopak soustava boleveckých rybníků v Plzni nabízí vodu bez sinic.
V Moravskoslezském kraji mají vodní nádrže Baška a Brušperk na Frýdecko-Místecku zhoršenou kvalitu vody. V Brušperku navíc nelze podle hygieniků vyloučit onemocnění cerkáriovou dermatitidou.
Citelně se zhoršila kvalita vody v přehradě Seč na Chrudimsku v Pardubickém kraji. Zákaz koupání ale hygienici zatím nevydali, voda je na třetím z pěti stupňů. Na ostatních přírodních koupalištích v regionu takové problémy nejsou.
Kvalita vody v přírodních koupalištích ve středních Čechách je nadále většinou výborná, vesměs na prvním, nebo druhém stupni. Zlepšení ze třetího na druhý stupeň zaznamenali hygienici v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Naopak na jezeře Ostrá na Nymbursku platí třetí stupeň, a koupat by se tam proto neměli citlivější lidé.
Podobná je situace v Ústeckém kraji, kde jsou sledovaná přírodní koupaliště většinou také bezpečná pro plavce. Nejhůře je na tom zatopený lom Varvažov na Ústecku, kde je menší množství sinic a voda je na třetím stupni, tedy riziková pro citlivější jedince.
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Na třetím stupni je kvůli sinicím rovněž voda v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Na ostatních přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji je voda v pořádku.
I ve Zlínském kraji je kvalita vody většinou dobrá. Ve slepém rameni řeky Moravy u Napajedel a v Luhačovické přehradě na Zlínsku má voda mírně zhoršené vlastnosti. Pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů tam je sice nízká, hygienici přesto lidem doporučují, aby se po koupání osprchovali pitnou vodou.