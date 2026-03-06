Bez tréninku se šance u přijímaček snižují. Drahé kurzy ale nejsou potřeba

Markéta Lankašová
  11:23
Zhruba za měsíc usednou deváťáci a o pár dní později i žáci pátých a sedmých tříd k ostrým přijímačkovým testům. Výsledky ovlivní jejich šance dostat se na vysněnou střední školu nebo víceleté gymnázium. Učitelé a odborníci radí nepodcenit přípravu. Uchazeči se ale nemusí bát, pokud nemají peníze na drahé soukromé kurzy.

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto. Potrápila je matematika. | foto: Město Bohumín

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy obsahují příklady a úlohy z českého jazyka a matematiky. Jejich styl se opakuje. Experti proto radí typy úloh řešit opakovaně a zvyknout si na ně. Je pravděpodobnější, že připravené uchazeče zadání ostrého testu mnohem méně překvapí.

Startuje seriál k přijímačkám. Praktické rady i zkušební testy ve 24 dílech

„Princip těchto testů se dá natrénovat, proto je dobré přípravu nepodcenit. Není nutné navštěvovat drahé doučovací kurzy, s podporou doma nebo vzájemnou pomocí mezi přáteli se můžou uchazeči dobře připravit i sami,“ vysvětluje analytička organizace EDUin Nikola Šrámková.

Klíčové podle ní ovšem je, aby si žáci rozdělili přípravu do delšího časového období. Lepší jsou menší oddíly úkolů, které budou v tréninkových dnech lépe zvládnutelné, než jeden „nabušený“ víkend tréninkového maratonu.

Příprava na přijímačky na střední školu ZDARMA: vyzkoušejte tyto aplikace a testy

Nejjednodušší cestou je procvičovat si zadání z minulých let. To je dostupné na stránkách organizace Cermat, která přijímačkové testy připravuje. Právě na minulá zadání odkazuje i ředitel pražské Základní školy Věry Čáslavské Vojtěch Novák. Podle něj je namístě domácí příprava, samostudium, případně doučování.

Stahuj a uč se! Seriál Přijímačky na střední školy je zpět. Slovní druhy čekají

„Kurzy mohou pomoci s nácvikem formátu a taktiky, ale nejsou podmínkou ani zárukou, velmi dobře poslouží i poctivá práce s veřejně dostupnými historickými testy Cermat,“ nastínil už dříve pro iDNES.cz Novák.

Přijímačky na střední školy 2026

Doučování a procvičovací lekce nabízí i některé školy. Do poctivé přípravy mohou žáci zahrnout také praktické testy, vycházející každý den a připravené podle požadavků Cermat, ze speciálu iDNES Premium. Zájemci o střední školy se díky pravidelným tréninkům naučí hospodařit i s časem. A jednodušeji rozeznají problematické úlohy, jejichž řešením stráví delší dobu. Právě na takové příklady je při testu výhodnější soustředit se až po vyřešení těch jednodušších. Při přípravě by se jim ovšem žáci neměli vyhýbat.

Ministerstvo školství také upozorňuje, že při pravidelném tréninku si žáci vyzkouší tempo nutné pro vyplnění testů. Týdně by si podle resortu měli žáci udělat dva až tři celé testy, z nichž jeden by měl být i v časovém limitu. Uchazeči tak dostanou lepší představu o tom, jak bude vypadat jejich práce v den D.

Kapacita středních škol se „smrskla“. Zájemců ale v některých krajích přibylo

AI rádce? Raději se nespoléhat

Tréninkové aplikace

Na procvičování jednotlivých úkolů, jejich sad a také celého zadání na čas existují i prověřené aplikace.

TAU – Trénuj a uč se je aplikací, kterou vyvinul přímo Cermat. Umožňuje procvičovat zadání z minulých let.

InspIS SETmobile provozuje Česká školní inspekce. Také tato aplikace pracuje se staršími testy.

Při domácí přípravě někteří deváťáci sahají po opoře v podobě umělé inteligence (AI). Šrámková uznává, že chatboti mohou pomoci žákům vysvětlit některé obtížné zadání nebo třeba doporučit postup. Uchazečům ale radí, aby jen na AI při tréninku nespoléhali. Třeba i kvůli tomu, že ne všechny matematické postupy řádně vysvětlí nebo je řeší na vyšší úrovni a tedy jinak, než se po uchazečích v testech chce.

„Určitě je možné AI využívat pro získávání informací a vysvětlování, tak jako při běžném studiu. Není však vhodné se na ni spoléhat příliš, při samotné zkoušce nebude možné mít k dispozici telefon ani počítač a žák se při řešení úloh bude muset spolehnout sám na sebe,“ dodává Šrámková.

Seriál iDNES Premium Testy na zkoušku 2026

2. 3.1. Český jazyk – Slovní druhy
3. 3.2. Český jazyk – Porozumění textu I.
4. 3.3. Český jazyk – Porozumění textu II.
5. 3.4. Český jazyk – Porozumění textu III.
6. 3.5. Český jazyk – Logické uvažování
7. 3.6. Český jazyk – Velký test
9. 3.7. Matematika – Slovní úlohy I.
10. 3.8. Matematika – Slovní úlohy II.
11. 3.9. Matematika – Slovní úlohy III.
12. 3.10. Matematika – Grafy a tabulky
13. 3.11. Matematika – Geometrie
14. 3.12. Matematika – Velký test
16. 3.13. Český jazyk – Nejčastější pravopisné chyby
17. 3.14. Český jazyk – Psaní i/y, velká/malá písmena
18. 3.15. Český jazyk – Větné členy a druhy podmětu a přísudku
19. 3.16. Český jazyk – Souvětí a věty vedlejší
20. 3.17. Český jazyk – Rozbor uměleckých textů
21. 3.18. Český jazyk – Velký test II.
23. 3.19. Matematika – Nestandardní úlohy I.
24. 3.20. Matematika – Nestandardní úlohy II.
25. 3.21. Matematika – Nestandardní úlohy III.
26. 3.22. Matematika – Rovinné útvary
27. 3.23. Matematika – Prostorová tělesa
28. 3.24. Matematika – Velký test II.
