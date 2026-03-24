Díky pravidelnému procvičování můžeš zrychlit své výpočty, získat větší jistotu a naučit se tak zvládat složitější zadání s menším stresem. Pokud vás, milí žáci, minula první várka testů z nesnadných nestandardních úloh, kterým se budeme věnovat ve třech dílech, najdete je v článku zde.
A tradičně jedna otázka k nahlédnutí: Na zápase v basketbalu svítí stav utkání mezi Střelci a Pivoty 21 : 30. Tým Střelců tedy prohrává o 9 bodů. Následující vývoj skóre ukazuje tabulka, která se stále opakuje:
|Střelci
|1
|3
|2
|2
|1
|3
|1
|3
|2
|2
|1
|3
|...
|Pivoti
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|...
Střelci připíší 1 bod, poté Pivoti 2 body, Střelci 3 body, Pivoti 1 bod atd. Určete, jak bude vypadat skóre ve chvíli, kdy se bodové zisky obou týmů vyrovnají.
V řešení, které je se všemi dosud vydanými testy z matiky i češtiny níže, najdete také postup, jak se k výsledku dobrat.