Bojují nejen za sebe, ale za celou Evropu řekl Vystrčil o bránící se Ukrajině

Josef Kopecký
  11:00
U pomníku ukrajinského básníka a buditele Tarase Ševčenka na pražském Smíchově se uskutečnil pietní akt k připomenutí výročí celoplošné ruské agrese proti Ukrajině. „Bojují nejen sami za sebe a za svoji zemi, za svoje životy, ale také bojují za celou Evropu a za naše hodnoty, na kterých je celá křesťansko-židovská evropská civilizace postavena,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.
„Pokud se podíváme na tu Knihu knih, na Bibli, tak tam zjistíme, že zlaté pravidlo zní – pokud chceš, aby ti lidé něco činili, tak jim čin to samé. Pokud my chceme, aby nám někdo, až bude nám těžko, pomohl, tak bychom měli dnes pomáhat,“ zdůraznil Vystrčil.

Základ naší civilizace spočívá podle něj v tom, co máme ve svých duších a co jsme schopni obětovat, a nikoliv v tom, co máme kolem sebe, ať jsou to materiální statky nebo jiné hodnoty, kterých si tady v Česku můžeme užívat. Podle Vystrčila bychom se neměli starat jenom sami o sebe, ale také o to, co se děje kolem nás.

„Měli bychom být vděční za to, co dělají nejen pro sebe, ale i pro celou Evropu,“ ocenil předseda Senátu Ukrajinu bránící se agresi vojsk ruského diktátora Vladimira Putina.

„Ukrajina dnes brání nejen svou svobodu, opravdu bráníme svobodu celé Evropy, včetně České republiky. Bráníme mezinárodní právo, které je nejlepší bezpečnostní zárukou pro každého z nás. Děkujeme vám mockrát za to, že se v tom boji necítíme sami. Děkujeme vám za veškerou podporu, kterou poskytujete Ukrajině od prvních dnů ruské agrese,“ uvedl velvyslanec Ukrajiny Vasyl Zvaryč.

„Věříme, že Ukrajina zvítězí, že se ubrání, a věříme, že na obnovené zemi budeme dál panovat, že spravedlivý mír obnoví život v naší zemi. Děkujeme, že jste s námi, buďte dál s námi, velmi si toho vážíme,“ uvedl Zvaryč.

