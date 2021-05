V pátek přibylo 2161 nakažených, ukončené očkování má přes milion lidí

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pátek na tiskové konferenci řekl, že Česko je čtvrtou nejrychlejší zemí v Evropě, co se týče poměru vyočkovaných dávek. Zaostává jen za Rakouskem, Španělskem a Dánskem. Očkování v republice zrychluje, zdravotníci ve čtvrtek naočkovali nejvíce lidí za den od začátku vakcinace, a to skoro 73 tisíc.

„Co se týče poměru vyočkovaných dávek k tomu, co nám EU dodává, tak jsme velmi rychlí. Jsme na 4 místě s 91 procenty, což je dáno organizací. Nejrychleji na tom je Rakousko, pak Španělsko, my jsme na 4. místě. Myslím, že to je opravdu velký úspěch,“ uvedl v pátek ministr.



V přepočtu na obyvatele má nicméně Česká republika podle statistik serveru Our World in Data sedmý nejnižší počet naočkovaných dávek ze států Evropské unie. Na 100 obyvatel v Česku připadá 28,12 podaných dávek očkování. Hůře je na tom v Evropské unii jen šest zemí. Naopak na chvostu je Bulharsko, kde v průměru připadá ani ne 11 očkování na 100 lidí.