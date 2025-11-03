Případ vraha Roubala. Svědek se bál o život, skrýval se u novináře Klímy

Případ vraha Ivana Roubala je sice dobře zmapovaný, pořád jsou v něm ale bílá místa. Tento zločinec na počátku 90. let připravil o život nejméně pět lidí, možná ale ještě tři další. Jejich těla se nikdy nenašla. Významné okolnosti z Roubalova života v pošumavské usedlosti Pohádka přinesl svědek, kterého osud přihrál do cesty novináři Josefu Klímovi. Bez Klímova osobního přičinění by o tomto muži nikdo ani nevěděl.
Kdo je Josef Klíma
O pozoruhodném přátelství s bezdomovcem se Josef Klíma rozpovídal ve svém pořadu Jak jsem přežil devadesátky vysílaném na televizi Barrandov.
Všechno to začalo reportáží o jistém Janu Kolomazníkovi, kterému Pozemkový fond pronajal v Pošumaví. Jenže stejnou nemovitost pronajal později úřad, snad nedopatřením, i jinému muži. Ten Kolomazníka vyštval, statek si zabezpečil, povolal na něj drsnou ochranku a z prvního nájemníka tak udělal bezdomovce. O Kolomazníkovi, který na statku choval kozy a najednou přišel na buben, Klíma s kolegy natáčeli reportáž Na vlastní oči.
Kolomazník o všechno přišel a na nespravedlnost, která ho potkala, upozorňoval, jak jen dokázal. „On se tehdy chodil na protest připoutat k ministru Luxovi na ministerstvo,“ popsal jeho snažení Klíma. Kolomazník si prý vždy vyčíhl chvíli, kdy sekretářka odešla, vnikl do kanceláře, připoutal se policejními pouty k radiátoru, a než přišla ochranka a než ho „vysvobodili“, vykládal svůj příběh.
Klíma Kolomazníka, kterého díky reportáži dobře znal, potkal jednou v únoru v práci, když šel ze střižny. Venku byla zima a Kolomazník mu prý řekl: „Já jdu zase ráno k Luxovi, tak mě tu hoši nechali, abych přečkal noc v teple.“ Novinář tehdy udělal zásadní rozhodnutí, i když tehdy ještě nemohl tušit, kam to povede. Nabídl Kolomazníkovi, aby s ním šel domů. „Manželce jsem o půlnoci přivedl domů bezdomovce,“ vylíčil další dění Klíma.
Noční host u Klímů
Žena prý z nenadálé noční návštěvy nebyla nadšená, a i když pro hosta začala ihned ohřívat polívku, manžela si vzala stranou a ujišťovala se, že u nich bezdomovec nezůstane na stálo. „Ráno má program, jde se přivázat k Luxovi,“ ubezpečil ji její manžel. Nakonec to dopadlo jinak.
Podle novináře si jeho žena hosta oblíbila, protože se ukázalo, že umí spravovat rozklížený nábytek a dělat různé opravy. Mimochodem, vzpomínky Jany Klímové na začátky bydlení s Kolomazníkem se liší. V jednom se ale s manželem shodli. „Zůstal pět let a zabydlel se důkladně,“ řekla v roce 2010 v rozhovoru pro iDNES.cz a popsala i další peripetie, které následovaly. „Pepík třeba přišel domů, on měl na nohou jeho bačkory, seděl v jeho křesle a díval se na televizi, kvůli které se pohádali, protože manželovi nechtěl dovolit dívat se na jeho fotbal.“
Že by Kolomazník, vyhnaný z usedlosti na Klatovsku, mohl znát jednoho z nejsadističtějších vrahů české historie, Klíma nevěděl. Až jednou, když se prý dívali na televizi, kde právě běžely záběry zadrženého, ale zdaleka ještě ne usvědčeného vraha, Kolomazník prý prohlásil: „Jo, Roubal. O tom bych mohl vyprávět.“
Zachránila ho před Roubalem stopařka?
Ukázalo se, že jeho statek, Zejbišský dvůr, ležel asi kilometr od Roubalovy Pohádky, byli to tedy nejbližší sousedé. Kolomazník choval kozy, Roubal prasata.
Jednou, když se spolu vraceli autem z úřadu z Klatov, Roubal se ho prý vyptával, kolik má u sebe peněz. Věděl, že si jeho spolujezdec právě nějaké vyzvedl v bance. Kolomazníkovi bylo vyzvídání nápadné, bál se, že by ho Roubal mohl chtít odpravit. Usmálo se ale na něj štěstí v podobě stopařky, ženy z Čachrova. Roubalovi se líbila, zastavil jí a dál jeli ve třech. „Kolomazníkovi možná zachránila život,“ shrnul to Klíma, který tento příběh Roubalova souseda převyprávěl ve svém pořadu Jak jsem přežil devadesátky.
Kolomazník popsal také Roubalovo podivné chování: střelbu po všem, co se hnulo, i týrání zvířat. A hlavně noc, kdy k němu soused přijel svým fiatem, aby si od něj něco půjčil, nechal nastartovaný motor a křičel na něj, ať se k autu nepřibližuje. V tu dobu zmizel Roubalův společník František Heppner. A hned nato Roubal začal nosit zbraň, která dřív patřila Heppnerovi.
Kolomazníka proto Klíma nazval korunním svědkem první Roubalovy vraždy a přemluvil ho, ať jde na policii. Vyšetřovatelé se prý podivovali, kde novinář sehnal člověka s tak cenným svědectvím. Sám Kolomazník měl ale velké obavy. Měl strach, že Roubala, který byl v té době ve vyšetřovací vazbě, soud pustí, a on se přijde pomstít.
Nebyl daleko od pravdy. V Roubalově kauze opravdu došlo v jedné chvíli, patrně chybou soudce, k propuštění z věznice, naštěstí byl však ihned znovu zatčen za další trestný čin.
Kolomazníkova výpověď u soudu podle Klímy nakonec nebyla potřeba. Roubalovi prokázali pět vražd. U dalších tří, ze kterých byl také podezřelý, ale těla se nenašla, od stíhání upustili. Vyšší trest než doživotí by stejně padnout nemohl.
Vraždy Ivana Roubala